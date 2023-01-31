Защитник «Ювентуса» Пеллегрини перешел в «Лацио»

Защитник «Ювентуса» Лука Пеллегрини, который находился в аренде в «Айнтрахте», вернулся в Италию. Нынешний сезон он будет заканчивать в «Лацио», сообщает сайт римского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии защитник провел девять матчей и не отметился результативными действиями. По данным немецких СМИ, у игрока сложились сложные отношения с главным тренером команды Оливером Глазнером.

23-летний Пеллегрини ранее выступал в серии А за другую римскую команду — «Рому».