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Италия

27 ноября, 21:40

Защитник «Ювентуса» Ругани не хочет покидать клуб. Он купил дом в Турине

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани намерен остаться в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе 28-летнего футболиста, он недавно купил дом в Турине и не планирует покидать этот город.

Действующий контракт футболиста с «Юве» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе туринской команды три игры, не отметившись в них результативными действиями.

Даниеле Ругани
ФК Ювентус
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