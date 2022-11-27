Защитник «Ювентуса» Ругани не хочет покидать клуб. Он купил дом в Турине

Защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани намерен остаться в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе 28-летнего футболиста, он недавно купил дом в Турине и не планирует покидать этот город.

Действующий контракт футболиста с «Юве» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Италии в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе туринской команды три игры, не отметившись в них результативными действиями.