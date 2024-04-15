Защитника «Ромы» Н'Дика 15 апреля выпишут из больницы

Защитника «Ромы» Эвана Н'Дика сегодня, 15 апреля, выпишут из больницы, сообщает La Gazzetta dello Sport. Состояние 24-летнего ивуарийца врачи оценили, как стабильное, для того, чтобы он смог вернуться в Рим.

Н'Дика потерял сознание в середине второго тайма выездного матча с «Удинезе» в 32-м туре серии А. Его унесли с поля на носилках.

Игру приостановили при счете 1:1. После консультации с игроками и представителями тренерских штабов матч решили не продолжать в воскресенье. Он будет доигран с той же минуты в другую дату, которая станет известна позднее.