Защитника «Торино» Сазонова готовят к матчу против «Интера»

Как стало известно «СЭ», защитник «Торино» Саба Сазонов, получивший травму стопы в первом тайме матча 8-го тура серии А против «Вероны», может вернуться на поле сразу после паузы.

Тренерский штаб «Торино» рассчитывает на то, что 21-летний экс-защитник «Динамо» сыграет 21 октября в Турине против «Интера».

В отсутствие травмированного лидера обороны Бонджорно, который рискует не успеть восстановиться к «Интеру», быстрое возвращение в строй Сазонова приобретает особое значение, а сам игрок находится в расположении «Торино», где тренируется пока по индивидуальной программе.

Сазонов принял участие в двух матчах серии А. «Торино» занимает при этом сегодня 14-е место серии А с 9 набранными очками. Его ближайший соперник «Интер» имеет в активе 19 очков после 8 туров и идет на втором месте.