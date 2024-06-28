Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:59

Джанашия: «Хвича способен заиграть и в «Реале», и в «Барселоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о вариантах продолжения карьеры для грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича готов к более серьезному вызову. За него все топ-клубы Европы борются. И на Евро его держат все защитники, не дают ему свободы на поле. Все знают, что он сильный футболист. Он должен рвать соперников. Какой европейский гранд ему подойдет? Это я не знаю. Он везде может играть, в любой команде. Хорошие игроки нужны везде. Он способен заиграет везде. И в «Реале», и в «Барселоне». Почему бы нет? У него есть техника и скорость, он везде может себя проявить. У него нет недостатков, у него есть все», — приводит слова Джанашии Metaratings.ru.

В 34 матчах чемпионата Италии сезона-2023/24 Кварацхелия забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Обсудить
Читайте также
Кучеров попал в скандал на церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ
Медведева и Мирру Андрееву допустили до Олимпиады в Париже
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Два удаления, два отменных гола, драка и Панама вынесла США. Что произошло на Кубке Америки-2024 28 июня
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Комо» может подписать Пау Лопеса из «Марселя»