Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:43

Зейтуллаев считает, что Миранчук не очень подходит чемпионату Италии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мыслями о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

«Я вижу Алексея в другом чемпионате. Например, в Германии — условном «Байере». Он очень сильный игрок, но в каких-то моментах его характер не подходит местному чемпионату. Возможно, слишком мягкий. А итальянский футбол с этой точки зрения очень сложный. Здесь другой менталитет — проиграешь игру и всю неделю находишься под давлением. По моим ощущениям, он мог бы играть в Португалии, Германии или даже Англии. В клубах поспокойнее. А в «Торино» или «Аталанте» ему еще попались своеобразные тренеры с огромными требованиями. Я хорошо знаю Юрича и Гасперини. Они знают, что он сильный парень, но по характеру они не особо друг другу подходят», — приводит «РБ Спорт» слова Зейтуллаева.

Миранчук провел сезон-2022/23 в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». На его счету 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах серии А. 21 июня представитель футболиста Мирко Левати сообщил, что переговоры между «Аталантой» и «Торино» приостановлены.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-yas-zejtullaev-miranchuk-ne-ochen-podhodit-serii-a/
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Испанские тренеры захватили АПЛ. Второй сезон подряд их будет больше всего в лиге
21-летний хоккеист системы «Витязя» Георгий Савин погиб в Рязани
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Обращение Владимира Путина. Трансляция
Путин сообщил о разговоре ночью с командующими всех направлений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: между «Аталантой» и «Торино»
Представитель Миранчука сообщил о приостановке переговоров между «Торино» и «Аталантой»
Первый тренер Миранчука: «В России Леше было бы скучно, он заслужил остаться в «Торино»
Шпинев заявил, что новостей по поводу Миранчука пока нет
«Торино» не планирует платить за выкуп Миранчука больше 7 миллионов евро
Представитель Миранчука подтвердил переговоры между «Торино» и «Аталантой» по возможному выкупу
Директор «Аталанты»: «Торино» не ведет переговоров по выкупу Миранчука»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Черышева рассказал о будущем сына