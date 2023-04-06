Зейтуллаев: «Торино» — не тот клуб, который тратит много денег. 13 миллионов евро за Миранчука для них многовато»

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Дженоа» Ильяс Зейтуллаев поделился мыслями о будущем хавбека «Торина» Алексея Миранчука.

«Торино» — не тот клуб, который тратит много денег. Но если они очень захотят, то найдут эти 13 миллионов. Не знаю, может, у них другие планы. Вообще обычно они покупают футболистов за 5-7 миллионов. 13 для них многовато. Хотя это рыночная цена Алексея. Он стоит этих денег. Просто вопрос возможностей. Я видел несколько матчей Миранчука, он достойный футболист. Мое мнение, Миранчук мог бы попробовать себя в другой лиге. Например, в Германии. Там могут заплатить хорошие деньги. Этот чемпионат ему подходит. В Италии Миранчука могут купить разве что «Ювентус», «Интер» и «Милан». Но не уверен, что им нужен такой футболист», — цитирует Зейтуллаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось о том, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.