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Сегодня, 18:05

Экс-защитник «Спартака» Жиго проведет следующий сезон в «Лацио». Футболист был взят в аренду из «Марселя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго Мохаммед Беншенафи в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«У Самюэля все отлично. Вчера он провел хороший матч против «Комо». Будущее? Следующий сезон Жиго проведет в «Лацио», — сказал Беншенафи «СЭ».

Ранее «Лацио» на официальном сайте сообщал, что Жиго был взят в аренду с обязательным правом выкупа при определенных достижениях француза.

В этом сезоне 31-летний француз сыграл за римлян 12 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Француз с 2018 по 2022 год выступал за «Спартак».

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Самюэль Жиго
ФК Лацио
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