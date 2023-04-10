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Италия

Сегодня, 12:21

Жиру близок к продлению контракта с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Форвард «Милана» Оливье Жиру в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение 36-летнего француза будет рассчитано до лета 2024 года. В январе этого года футболиста хотел купить «Эвертон».

Жиру выступает в «Милане» с лета 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за миланцев 36 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

После 29 туров текущего розыгрыша серии А «Милан» расположился на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 52 очка.

Оливье Жиру
ФК Милан
ФК Эвертон
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