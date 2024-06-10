Жиру объяснил желание покинуть «Милан»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру рассказал, почему решил уйти из «Милана». 37-летний игрок в ближайшее время перейдет в «Лос-Анджелес» свободным агентом.

«Почувствовал, что пришло время сделать выбор в пользу семьи, сказать «хватит» выступлениям на самом-самом высоком уровне. Но я еду в МЛС не как турист», — приводит Goal слова форварда.

13 мая Жиру объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона. Он выступает за итальянский клуб с лета 2021 года.

В сезоне-2023/24 нападающий провел за «Милан» 45 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.