Жиру объявил об уходе из «Милана» в конце сезона, футболист продолжит карьеру в МЛС

Нападающий «Милана» Оливье Жиру сделал объявление о своем будущем. Футболист сообщил, что покинет итальянскую команду по окончании текущего сезона.

«Я хочу сообщить вам, что следующие два матча станут для меня последними в составе «Милана». Я продолжу карьеру в МЛС», — сказал Жиру на видео, опубликованном клубом.

При этом 37-летний нападающий отметил, что очень гордится своими успехами, достигнутыми в «Милане».

«Моя история в «Милане» заканчивается в этом году, но клуб навсегда останется в моем сердце», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Жиру договорился с «Лос-Анджелесом» о контракте на полтора года.

Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В этом сезоне француз провел за красно-черных 45 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач.