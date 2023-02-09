Жиру продлит контракт с «Миланом» до лета 2024 года

Нападающий Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» на год.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 36-летний футболист 9 февраля подпишет новый контракт с итальянской командой сроком до июня 2024 года.

По данным источника, переговоры между футболистом и клубом продолжались несколько недель. Сегодня днем все бумаги будут подписаны.

Нынешнее соглашение Жиру с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне французский форвард сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.