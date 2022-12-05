Жиру продлит контракт с «Миланом» после завершения ЧМ-2022

Нападающий Оливье Жиру продлит контракт с «Миланом» после завершения ЧМ-2022, когда вернется в расположение клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб уже готовит новое соглашение с французским нападающим, чтобы подписать документы как можно скорее.

В составе «Милана» Жиру играет с лета 2021 года. С тех пор 36-летний нападающий провел за «россонери» 57 матчей, забив 23 гола и отдав 9 голевых передач.

На данный момент он в составе сборной Франции выступает на ЧМ-2022. Команда декабря пробилась в четвертьфинал турнира.