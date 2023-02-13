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Италия

Сегодня, 13:09

Жиру заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Франции в ближайшее время

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру в национальной команде.

«Нет-нет, это еще не конец. Надеюсь, эмоции в дальнейшем еще останутся. Я пока не готов повесить бутсы на гвоздь и снять эту синюю майку, которая близка моему сердцу. У меня есть мотивация продолжать и физически я тоже себя чувствую хорошо. На данный момент я по-прежнему остаюсь игроком сборной Франции», — сказал Жиру в эфире телеканала France 2.

На чемпионате мира-2022 в Катаре 36-летний Жиру обогнал легендарного форварда Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции.

Всего он провел за национальную команду 120 матчей и забил 53 гола.

Оливье Жиру
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Милан
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