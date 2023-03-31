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Италия

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Моуринью: «Рома» обладает особой красотой, которая становится еще более необычной, когда СМИ пытаются нас разделить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, является ли его команда топ-клубом.

«Самый простой способ определить топ-клуб — это сказать, что они много выиграли и, следовательно, являются топ-клубом. Но есть также лучшие клубы, которые никогда не выигрывали, и они великолепны с точки зрения привязанности и социального влияния. «Рома» обладает особой красотой, которая становится еще более необычной, когда местные СМИ пытаются нас разделить. Я тот, кто должен благодарить фанатов за все, что они мне дали. В социальном плане людям нужен ориентир, и это не я, а клуб. Это сочувствие, это чувство принадлежности, семьи, вот что мне здесь нравится», — приводит слова Моуринью Football Italia.

«Рома» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков за 27 матчей.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
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