Моуринью: «Люди видят мои седые волосы и думают, что я старик, но я не собираюсь уходить из футбола»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о финале Лиги Европы и своем будущем в футболе.

«Я не слишком много думаю о прошлом. Что было, то было. Историю невозможно стереть. Точно так же невозможно забыть трудные моменты, связанные с этими переживаниями, но ты привыкаешь жить с ними. И я всегда смотрю вперед. Скажем так. Это секрет моей философии. Я уже многие годы в футболе, но отношусь к этому финалу как к первому. Думаю только о нем. Возможно, они смотрят на мои седые волосы и думают, что я уже глубокий старик. Но я не настолько стар, чтобы думать об уходе из футбола. Нет, нет, нет. Вам придется терпеть меня еще многие годы», — приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

За тур до конца сезона в серии А «Рома» отстает от зоны Лиги чемпионов на 7 очков. У римлян 60 очков и 6-е место в турнирной таблице.

Сегодня, 31 мая, «Рома» сыграет в финале Лиги Европы против «Севильи», начало встречи — 22.00 мск.