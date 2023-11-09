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Италия

Сегодня, 15:59

Tuttosport: «В Италии о Миранчуке скоро совсем забудут»

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Журналист итальянского издания Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В этом сезоне Миранчук почти не играет за «Аталанту». В этом клубе он не выделяется на фоне остальных футболистов, так что этого стоило ожидать. В Италии о Миранчуке мало говорят. Скоро о нем совсем забудут, если он не начнет играть, — цитирует Франки «РБ Спорт». — Честно говоря, я не знаю, найдется ли команда, которая возьмет Миранчука в аренду этой зимой. Угадать это невозможно. Нужно узнать у представителей игрока, у руководства «Аталанты». Я на это ответить не могу, у меня такой информации нет».

28-летний Миранчук провел 3 игры в серии А-2023/24 и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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