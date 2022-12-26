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Италия

Сегодня, 19:15

Зидан летом может стать главным тренером «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Зинедин Зидан может вернуться в «Ювентус» в качестве главного тренера, утверждает TMW.

50-летний специалист может возглавить туринский клуб после окончания нынешнего сезона.

Контракт действующего главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри истекает лишь летом 2025 года, но его будущее остается под вопросом.

Будучи игроком Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 годы. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, становился победителем Межконтинентального кубка и Кубка Интертото.

Зинедин Зидан
ФК Ювентус
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