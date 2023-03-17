Зидана, Моуринью и Михайловича включили в Зал славы итальянского футбола

Несколько новых членов были введены в Зал славы итальянского футбола.

В их число вошли: экс-игрок «Наполи» и «Пармы» Джанфранко Дзола, бывший полузащитник «Ювентуса» Зинедин Зидан, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, экс-форвард «Интера» и «Ювентуса» Алессандро Альтобелли, нападающая женского «Ювентуса» Кристиана Джирелли, бывший владелец «Интера» Эрнесто Пеллегрини, экс-тренер «Милана» и «Болоньи» Синиша Михайлович и бывший тренер «Торино» Эрнест Эгри-Эрбштейн.

Зал славы итальянского футбола создан в 2011 году. В жюри входят представители главных спортивных СМИ Италии.