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Ибрагимович — о подготовке «Милана» к новому сезону: «Мы усердно работаем и полны энтузиазма»

Алина Савинова
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Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Мы усердно работаем и полны энтузиазма, но мы никуда не торопимся. Мы голодны и с большим желанием хотим начать это новое приключение. Я понимаю желание болельщиков видеть победы клуба. Мы сделаем все для этого. «Милан» — амбициозный клуб. У нас есть четкие цели, и мы хотим победить», — цитирует слова Ибрагимовича пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Победителем турнира стал «Интер».

Источник: ФК «Милан»
Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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