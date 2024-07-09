Ибрагимович — о подготовке «Милана» к новому сезону: «Мы усердно работаем и полны энтузиазма»

Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Мы усердно работаем и полны энтузиазма, но мы никуда не торопимся. Мы голодны и с большим желанием хотим начать это новое приключение. Я понимаю желание болельщиков видеть победы клуба. Мы сделаем все для этого. «Милан» — амбициозный клуб. У нас есть четкие цели, и мы хотим победить», — цитирует слова Ибрагимовича пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 «Милан» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Победителем турнира стал «Интер».