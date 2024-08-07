Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Италия. Новости

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:08

Ибрагимович: «Моему сыну нелегко из-за того, кто его отец»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович считает, что его сыну Максимилиану будет сложно. В этом сезоне он будет играть за «россонери» в третьем итальянском дивизионе.

«Ему нелегко из-за того, кто его отец. У него тяжелая фамилия. Куда бы он ни пошел, его всегда будут сравнивать. Но в «Милане» не вижу, чтобы он отличался от других. Я не оцениваю его как своего сына. Я оцениваю его как и всех остальных футболистов. Он должен учиться и работать. Он силен морально. Люди думают, что футбол – это легко и что все приходит легко. Но это не так.

Он должен получить тот драйв, который был у меня, разными способами. Где он его получает, вы должны спросить его. Я могу говорить только как отец. Я привил ему дисциплину, уважение и трудолюбие. Если хочешь чего-то, ты работаешь ради этого. Моя работа как отца – сделать его независимым, когда он вырастет. Если я не сделаю его независимым – я потерпел неудачу. Стараюсь сохранять баланс, потому что когда я был молодым, мой отец не мог дать мне то, что я могу дать своему сыну сегодня. Но мой отец сделал для меня все, что мог. И я делаю то же самое для своих сыновей», – цитирует New York Times Ибрагимовича.

 

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
0
Читайте также
Медведев после Олимпиады открывает часть сезона в Северной Америке
Порносайт предложил 250 тысяч долларов прыгуну с шестом после поражения на Олимпиаде-2024
Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Силы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили несколько беспилотников в Воронежской области
В Мариуполе обнаружили схрон с секретной документацией минобороны Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» хочет приобрести де Хеа