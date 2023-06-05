Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста.

Форвард объявил об этом после завершения матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1).

«Настало время сказать «прощайте». Пора попрощаться с футболом», — заявил 41-летний швед во время церемонии, которая прошла после финального свистка.

Футболист не смог сдержать слез во время того, как болельщики «Милана» наградили его аплодисментами после прощальной речи игрока.

Ибрагимович выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он пять раз становился чемпионом Италии (два раза — с «Миланом» и три раза с «Интером»), четыре раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз — чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.