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Италия

Сегодня, 18:23

Ибрагимович: «Наследие, которое я надеюсь оставить после себя, — это новые Златаны»

Ана Горшкова
Корреспондент
Златан Ибрагимович.
Фото Reuters
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подвел итоги своей карьеры, опубликовав красивый пост в соцсетях.

«Все началось с мечты. С мечты, которая превратила невозможное в возможное. Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Я стал львом в Барселоне. Я вырос в Милане и обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И наконец, я обрел покой на своей новой родине в Милане.

Меня создали вы [болельщики]. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, – это новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Всех тех, кто искренне понимает, что невозможного нет. Спасибо за все.

Мино [Райола], мы сделали это! Поездка окончена. Это было удивительное путешествие. Я скучаю по тебе», – написал Ибрагимович.

41-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (3:1). Форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

За карьеру он 5 раз становился чемпионом Италии, 4 раза выигрывал чемпионат Франции, дважды становился чемпионом Нидерландов и один раз – чемпионом Испании. Также футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Нидерландов, Суперкубки Нидерландов, Италии, Испании и Франции, Кубок английской лиги и Кубок французской лиги.

Златан Ибрагимович
Футбол
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