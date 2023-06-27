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Италия

Сегодня, 19:13

Златан — о Тонали в «Ньюкасле»: «У него все получится в АПЛ. Он отлично справится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Сандро Тонали.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист перейдет из «Милана» в «Ньюкасл», сумма трансфера — 70 миллионов евро без учета бонусов.

«У него все получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него. Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы, и он победил. Он очень вырос в «Милане», на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. Но в Англии он отлично справится», — приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.

В прошедшем сезоне Тонали провел 48 матчей в составе «Милана» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Сандро Тонали. «Милан» заставил уйти из клуба главного патриота в команде. Тонали плакал и не хотел уезжать, но все решили за него

Златан Ибрагимович
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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