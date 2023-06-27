Златан — о Тонали в «Ньюкасле»: «У него все получится в АПЛ. Он отлично справится»

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Сандро Тонали.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист перейдет из «Милана» в «Ньюкасл», сумма трансфера — 70 миллионов евро без учета бонусов.

«У него все получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него. Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы, и он победил. Он очень вырос в «Милане», на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. Но в Англии он отлично справится», — приводит слова Ибрагимовича Sport Mediaset.

В прошедшем сезоне Тонали провел 48 матчей в составе «Милана» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.