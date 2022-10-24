«Миранчуку нужно становиться циничнее и злее». Итальянский комментатор оценил игру нашего легионера

И поделился мнением о Влашиче, Бийоле и Хвиче.

41-летний Алессандро Будель — воспитанник футбольной школы «Милана». За первую команду красно-черных ему сыграть не довелось, зато в его активе более 100 матчей в серии А в составе пяти разных клубов. Более 200 матчей Алессандро провел в серии В, где в одном из сезонов выступал за «Торино» — нынешний клуб Алексея Миранчука.

В прошедшее воскресенье Будель предстал в роли одного из двух комментаторов платной платформы DAZN на матче «Удинезе» — «Торино». Алессандро поделился с «СЭ» своими впечатлениями от игры Миранчука и двух бывших легионеров ЦСКА — Влашича и Бийола.

— Что скажете про Алексея Миранчука?

— Мне нравится это футболист. У Алексея незаурядная техника, он владеет хорошим ударом с левой ноги и отменным последним пасом. В матче против «Удинезе» он исполнил очень классную голевую передачу: принял мяч левой ногой от Влашича, показал ложное движение и имитировал удар, но убрал мяч под правую ногу и комфортно выкатил на партнера. Все было сделано мастерски! А до этого еще был эпизод со смещением с правого фланга в центр и ударом с левой ноги. Правда, к сожалению, Миранчук практически ничем в этой игре больше не запомнился — разве что двумя не свойственными игроку такого уровня потерями мяча. Поэтому спортивные газеты и поставили ему не очень высокую оценку — 6,0.

— В отличие от «Аталанты», где Джан Пьеро Гасперини выпускал Миранчука только на замену, Иван Юрич видит в нем игрока стартового состава, не так ли?

— Да, пока это выглядит именно так. «Торино» играет в одного чистого форварда с двумя полунападающими. Пока Юрич отдает в основном предпочтение Влашичу и Миранчуку, оставляя не менее, а может, и более талантливого Радоньича в запасе. В игре с «Удинезе» серб заменил как раз Миранчука и показал, что его класс высок. Юрич явно верит в Алексея, но тому надо добавлять в командной игре и в единоборствах, чаще предлагать себя. Пока же Миранчук позволяет себе выпадать из игры на большие отрезки времени, что в серии А не очень-то приветствуется. А пример того, как стать одним из лидеров команды, показывает как раз Влашич: он почти моментально вписался в схемы «Торино» и стал незаменимым игроком. Хорват уступает в техническом оснащении россиянину, но по объему выполняемой работы и по спортивной злости превосходит Миранчука.

— Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы Миранчука в «Торино»?

— Конкуренцию в «Торино» не сравнить с тем, с чем столкнулся Миранчук в «Аталанте». Думаю, что Алексей будет и дальше получать много игровой практики. Но ему надо быть стабильнее, злее и, если так можно выразиться, циничнее в игре, тогда при своем бесспорном таланте он сможет выйти в серии А на более высокий уровень.

— Вы комментировали матч, в котором, помимо хорвата Влашича, на поле вышел еще один бывший игрок ЦСКА — словенец Бийол. Как вам игра этого защитника «Удинезе»?

— Словенец мне понравился. Даже несмотря на то, что именно Бийол недосмотрел за Пеллегри, когда тот забивал решающий гол после классного паса Радоньича. Он очень неуступчив: выиграл у игроков «Торино» все свои дуэли, кроме этой роковой. Бийол прекрасно играет головой и может создавать остроту у чужих ворот при стандартах. В том, что «Удинезе» на старте сезона забрался так высоко в турнирной таблице, есть немалая доля заслуги этого игрока.

— На первом месте в серии А идет великолепный «Наполи». Возможно, главный приятный сюрприз на старте сезона в Италии — игра, голы и голевые передачи Хвичи Кварацхелии. Что скажете о нем?

— Это суперталант, что тут еще скажешь?! Он, конечно, поразил на старте сезона всех нас. Серия А — очень трудный и специфический турнир, и иностранцам в целом не так-то легко в него вписаться, а уж тем более вот так с ходу! Квара показывает какой-то фантастический футбол: он умудряется не только сверкать своей индивидуальностью, но и эффективно работать на всю команду, в чем явно большая заслуга мудрого Лучано Спаллетти. Если грузинский игрок сумеет удержать такой высокий уровень на протяжении всего сезона, серии А будет трудно его удержать: богатые английские клубы наверняка начнут охоту за Хвичей.