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«Всегда считал Миранчука одним из самых техничных в «Аталанте». Итальянский журналист — о прогрессе Алексея

Алексей Миранчук забил и отдал голевую передачу в матче «Аталанты» с «Сассуоло»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Корреспондент «СЭ» поговорил с Эудженио Соррентино.

Эудженио Соррентино — один из самых авторитетных и уважаемых спортивных журналистов Бергамо. Он поделился с «СЭ» своим мнением об игре Алексея Миранчука, который в матче с «Сассуоло» оформил гол+пас.

— Какую оценку ваше сетевое издание ZonaMista поставило Миранчуку за победу «Аталанты» над «Сассуоло»?

—  Наша оценка — 7.5. Алексей сыграл здорово: и гол забил, и голевой пас отдал, и много еще чего создал. Браво!

— Показалось, что «Аталанта» победила слишком легко. Или это иллюзия?

— Думаю, что мотивация тренерского штаба и игроков «Аталанты» оказалась гораздо выше, чем у соперника, который слишком озабочен непростой ситуацией в серии А. Да, «Сассуоло» выглядел не лучшим образом, но это его проблемы. «Аталанта» была заряжена по максимуму, что меня не удивляет: Гасперини дважды проиграл финал Кубка Италии и хочет туда вернуться, чтобы наконец выиграть трофей. Следующий соперник — «Милан», и это большой вызов. Но «Аталанте» надо продолжать и дальше верить в свои силы, играть на максимуме, тогда все возможно.

— Миранчук крайне тяжело начинал сезон, но набрал хорошую форму. А что конкретно в нем изменилось?

— В первую очередь — стабильность. До этого он всегда виделся в «Аталанте» игроком эпизода, а вот во многих последних матчах Алексей приятно удивил плотной вовлеченностью в игру. Ну а его левая нога всегда была мощным оружием: я с самого первого момента появления Миранчука в «Аталанте» считал и считаю его одним из самых техничных игроков в команде.

Алексей Миранчук (№59) отличился сам и&nbsp;поучаствовал в&nbsp;двух голевых атаках &laquo;Аталанты&raquo; в&nbsp;матче Кубка Италии против &laquo;Сассуоло&raquo; (3:1). Гол, пас, овация и несостоявшийся шедевр. Крутая игра Миранчука вывела «Аталанту» в четвертьфинал Кубка Италии

— Останется ли Алексей в «Аталанте» до конца сезона? Или уйдет в аренду?

— Своими последними матчами Миранчук доказал, что приносит много пользы «Аталанте». На него есть спрос, но Гасперини вполне может решить, что футболист ему необходим как минимум до конца сезона, ведь «Аталанта» выступает сразу в трех турнирах — серия А, Кубок Италии и Лига Европы. Матчей впереди много, график напряженный, а тут еще ведущий бомбардир Лукман уехал на Кубок Африки.

— На что может рассчитывать «Аталанта» в этом сезоне?

— Уже в ближайшем туре серии А команду ждет важнейший выезд к «Роме». Это ведь прямой конкурент в борьбе за место в Лиге чемпионов. Посмотрим, как «Аталанта» сыграет в Риме, от этого во многом зависят дальнейшие перспективы в этой борьбе. Впрочем, в любом случае команда Гасперини будет до конца бороться за право получить путевку в один из трех европейских турниров. Если брать Кубок Италии, то Гасперини очень хотел бы его выиграть, как я уже говорил. Ну а Лига Европы — это прекрасная возможность вновь пошуметь на международной арене.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
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