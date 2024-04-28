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Миранчук отлично отыграл против «Эмполи»! Теперь выйдет в полуфинале Лиги Европы?

«Аталанта» обыграла «Эмполи», Миранчука заменили на 73-й минуте
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Алексей Миранчук (справа) против полузащитника «Эмполи» Юссефа Мале.
Фото Global Look Press
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Мощная заявка.
Италия. Серия А. 34-й тур
28 апр, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Эмполи

В начале апреля после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Фиорентиной» (0:1 в пользу «фиалок») Алексей Миранчук угодил в опалу. Тогда россиянин был заменен в перерыве, и около месяца Гасперини почти не давал ему игрового времени. Лишь пару раз полузащитник получал более-менее приличное число минут — причем в один из таких разов Миранчук неожиданно попал в старт на четвертьфинал Лиги Европы с «Ливерпулем».

К концу месяца опала, похоже, закончилась. На ответный матч с «Фиорентиной» (где «Аталанта» без вопросов победила 4:1 и прошла дальше) Алексей вышел всего на несколько минут, но успел обострить игру. Видимо, этим он окончательно заслужил прощение, и на игру с «Эмполи» Гасперини поставил россиянина в старт.

Тренер вряд ли пожалел о решении. В первом тайме Миранчук (по данным Sofascore, Whoscored и в целом визуально) стал лучшим игроком на поле — постоянно находился в центре событий, бил по воротам и помогал партнерам. На 24-й минуте Алексей посадил на желтую карточку центрального защитника Луперто. В общем, времени россиянин не терял.

Алексей Миранчук. Миранчук в шаге от первого трофея в Италии. Но ему важно успеть проявить себя до финала Кубка

Хотя гол «Аталанта» нашла без помощи Миранчука — все соорудили Лукман и Туре, заработав пенальти. 11-метровый на 42-й минуте реализовал Пашалич, и команды отправились на перерыв.

Такого Миранчука менять в раздевалке просто вредно для команды, так что Алексей вышел на второй тайм. И опять не зря — пусть второй гол тоже сделали без него (на 51-й постарался Лукман), россиянин вновь был активнее остальных. Бил, отдавал, протаскивал — по итогам матча на счету Миранчука четыре удара, из них два в створ. Это больше, чем у любого другого партнера по команде.

Результативных действий россиянин не заработал, и на 73-й минуте Гасперини его все же заменил — вместо Алексея на поле появился Копмейнерс. Сменщик, кстати, за выделенное ему время ничем не отметился. А вот для Миранчука матч стал хорошей заявкой на то, чтобы попасть в старт на полуфинал Лиги Европы против «Марселя».

Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук (справа) против нападающего &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамеда Салаха. «Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!

«Аталанта» в итоге спокойно довела дело до победы со счетом 2:0 и еще ближе подобралась к зоне Лиги чемпионов. А вот «Эмполи» теперь не позавидуешь — команда борется за выживание, до зоны вылета два очка. Теперь выкарабкиваться будет сложнее.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Эмполи
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Миранчук в шаге от первого трофея в Италии. Но ему важно успеть проявить себя до финала Кубка