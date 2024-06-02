Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:30

«Аталанта» проиграла после чемпионского парада. В последнем матче лучшего итальянского сезона Миранчук мог спасти от поражения

«Фиорентина» обыграла «Аталанту» в перенесенном матче 29-го тура серии А
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Бергамаски не смогли обойти «Ювентус» и остались на четвертом месте
Италия. Серия А. 29-й тур
02 июн, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:3
Фиорентина

Этот матч еще в середине марта отменили из-за госпитализации скончавшегося впоследствии генерального директора «Фиорентины» Джо Бароне. Провести же игру до окончания чемпионата Италии не удалось из-за выхода «фиалок» и «Аталанты» в еврокубковые финалы. И если бы флорентийцы со второй попытки выиграли Лигу конференций, можно было бы говорить, что итальянский сезон завершается мини-Суперкубком УЕФА.

Игроки &laquo;Олимпиакоса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге конференций. Теперь в Греции есть все! «Олимпиакос» принес Элладе первый еврокубок

А так получилась встреча без серьезной турнирной мотивации. Ну разве что бергамаски могли подняться на третье место, выбив с подиума «Ювентус». Главное — требовалось найти где-то силы и эмоции после состоявшегося накануне чемпионского парада по случаю победы в Лиге Европы. «Фиорентина» же никак не могла сдвинуться с восьмого места, которое при увеличившейся лигочемпионской квоте открыло дорогу в любимый, третий по статусу еврокубок.

От таких матчей обычно ждешь игры в свое удовольствие. Даже если играть приходится под проливным дождем, а все мысли — о долгожданном отпуске. Или о поездках на Евро, Кубок Америки или отборочные матчи ЧМ-2026. И на поле действительно было весело. Настолько, что за полчаса команды дважды обменялись голами. Сначала на удар Белотти головой, после которого откровенно не выручил Карнесекки, ответил Де Кетеларе. Бельгиец вспорол оборону гостей проникающим пасом и вывел Лукмана один на один с вратарем. А потом после успеха Гонсалеса последовал дальний удар Скальвини (в концовке он на ровном месте травмировался и рискует пропустить Евро). Подвел же итог первому тайму отличившийся после углового и серии рикошетов Белотти.

Джорджо Скальвини празднует гол.
Фото Reuters

Алексей Миранчук наблюдал за этой феерией со скамейки запасных. Кто знает, возможно, это был его прощальный матч за «Аталанту». Слухов о будущем полузащитника сборной России летом будет много. Первые уже даже появились, однако спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори опроверг возможность обмена Миранчука на лидера красно-синих Орсолини.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торино&raquo;. «Аталанта» лишила Италию шестой путевки в Лигу чемпионов. Миранчук без голевого паса из-за офсайда Лукмана

Как бы там ни было, на поле Миранчук появился на 56-й минуте — вскоре после того, как удар Пашалича остановила перекладина, и шанс отыграться в третий раз хозяева упустили. Следующую возможность испортил уже сам Миранчук. Действия зацепившегося за мяч Скамакки россиянин просчитал образцово. Такой же оценки заслуживал обыгрыш защитника в штрафной, а вот удар из убойной позиции завершился промахом.

В любом случае нынешний сезон Миранчука — лучший в его итальянской карьере. Как с точки зрения результативности (четыре гола и 12 результативных передач), так и по влиянию на игру «Аталанты». Да, в концовке сезона наш легионер снова стал игроком ротации, однако у него был отличный отрезок. Тот, когда из безнадежного запасного, готового к смене команды во время открытия зимнего трансферного окна, Миранчук превратился в важнейшую фигуру.

Футболисты «Фиорентины» после матча.
Фото Reuters

На определенном этапе он внес вклад в успехи бергамасков во всех турнирах. На старте плей-офф Лиги Европы сделал три результативных передачи в сложнейшем противостоянии со «Спортингом» (1:1, 2:1). В Кубке Италии голом и передачей помог пройти «Сассуоло» (3:1), а заработанный им пенальти принес гостевую победу над «Миланом».

Самые яркие мгновения в серии А — решающий голевой пас опять же против «Милана» (3:2), ассистентский балл в гостях у «Ромы» (1:1), победные голы в играх с «Удинезе» (2:0) и «Наполи» (3:0 в комплекте с результативной передачей). И это 10 очков, которые еще до европейского триумфа «Аталанты» гарантировали команде возвращение в Лигу чемпионов. Хочется верить, что Миранчук там сыграет за свою нынешнюю команду. А если придется уйти, недостатка в предложениях у него точно не будет.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
6
Обсудить
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Дана Уайт подвел итоги боя Махачев — Порье
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Нереальный Латышонок, слезы Калининграда, дьявольское везение Семака и самый безумный сезон в истории российского футбола. Что случилось в финале Кубка России «Зенит» - «Балтика»
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Бонуччи закончил с футболом. Встал ли он в один ряд с Мальдини, Барези и Нестой?