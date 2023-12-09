Миранчук перевернул игру с «Миланом»: заработал удаление и отдал пас на победный гол в самой концовке

Российский легионер принес бергамаскам драматичную победу на 90+5-й минуте.

Если кто-то получил задание написать на выходных сочинение на тему «Неожиданный герой», то Алексей Миранчук подарил готовый сюжет. Наверное, это и есть настоящий профессионализм — быть готовым отработать изредка предоставляемые тебе игровые минуты в ситуации, когда все вокруг только и твердят, что в Бергамо карьера зашла в тупик и нужно срочно менять команду. И совсем не принципиально, какое у нее название. Родной «Локомотив» или «Торино», где Миранчук провел достойный прошлый сезон и где есть Иван Юрич, мечтающий о возвращении россиянина в Турин.

Если же брать игру «Аталанты» с «Миланом», то кандидатов в герои там было хоть отбавляй. Например, вечная жертва насмешек Лука Йович, который забил во втором туре подряд и, казалось, принес россонери волевую ничью. Или автор голевого дубля Лукман, только нигериец сам передал звание виртуального героя миланскому голкиперу Меньяну. Сначала после атаки Скальвини форвард не смог пробить француза с добивания, а потом — уже со второй попытки — не попал с метра в пустой угол.

Это был самый короткий путь из героев в антигерои, так как практически сразу после эпического промаха случился ответный гол Йовича. И тут Джан Пьеро Гасперини принял казавшееся парадоксальным решение. Убрал с поля и Лукмана, и автора голевой передачи Де Кетеларе. Тех, кто регулярно обострял игру. Уже одно это вызывало вопросы. Не говоря о тех, кто выступил в роли джокеров.

Радость футболистов «Аталанты». Фото Reuters

У многих же возникло недоумение, когда у бровки появились не имевший на своем счету ни одного результативного балла и почти не играющий Миранчук, а также некогда грозный форвард Муриэль. С нолем в графе «забитые мячи» в серии А, за весь сезон отметившийся двумя мячами в ворота «Штурма» в Лиге Европы еще в конце октября. Что это вообще было? Не сомневаюсь, данным вопросом задавались многие. И тем сильнее было впечатление от по-настоящему крутой развязки.

А может это и есть тот самый тренерский гений, когда находящийся на скамейке человек видит то, что не дано рассмотреть другим? Или это вообще был жест отчаяния, которое может появиться, когда последняя победа в чемпионате датируется 22 октября, а пятью днями ранее в игре с «Торино» твою команду хоронит списанный из «Аталанты» некогда незаменимый Сапата? Да, собственно, какая разница, если есть и результат и реально крутой сюжет!

Первое полезное действие Миранчука случилось не по его воле. Однако грубый фол капитана россонери Калабрии против Алексея в центре поля обернулся вторым предупреждением и дал «Аталанте» численное преимущество. А распорядились им бергамаски блестяще и при непосредственном участии полузащитника сборной России. Получив передачу около угла площади ворот и одним финтом развернув двух миланских защитников, Миранчук покатил мяч Муриэлю, а тот шокировал Меньяна изящным ударом пяткой.

На пятой добавленной минуте! Сюжетище! И, зная непредсказуемость Гасперини, теперь поверишь в любой сценарий. Вплоть до желания тренера сохранить Алексея, наложив вето на все потенциально возможные сделки.