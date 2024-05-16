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Сегодня, 00:40

Удар Миранчука не стал спасительным. «Аталанта» проиграла «Ювентусу» финал Кубка Италии

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Ювентуса» празднуют победу в Кубке Италии.
Фото AFP
Футболисты «Ювентуса» празднуют победу в Кубке Италии.
Фото AFP
Игроки «Аталанты» благодарят фанатов за поддержку в матче с «Ювентусом».
Фото Reuters
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Туринский клуб в пятнадцатый раз выиграл итальянский кубок.
Италия. Кубок. Финал
15 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Аталанта
0:1
Ювентус

Этот Кубок Италии был нужен всем. Кровь из носу. «Ювентус», у которого ни одного трофея за три года, — это аномалия. Особенно если учесть, что эти три сезона «Старая синьора» провела под началом Массимилиано Аллегри, для которого результат — абсолютная величина и единственный ориентир. Ради него Макс готов приносить в жертву зрелищность, но во время его второго захода в туринский клуб формула успеха не работает. Из песни, конечно, не выбросить скандал с финансовыми махинациями, снятие очков и отстранение от еврокубков. Только одними скудетто список разыгранных за три года трофеев не ограничивается, а в пассиве у бьянконери проигранные «Интеру» схватки за Кубок и Суперкубок.

Теун Копмейнерс (&laquo;Аталанта&raquo;) и&nbsp;Душан Влахович (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» обыграл «Аталанту» и стал обладателем Кубка Италии. Онлайн-трансляция

Однако клубный музей «Юве» и личная коллекция Аллегри полны трофеев. Тогда как у «Аталанты» и Джан Пьеро Гасперини титул ровно один. На двоих. Вошедший в историю национальный кубок бергамаски выиграли в 1963 году. Гасперини тогда было пять лет, и он тогда еще даже не начал заниматься в школе «Ювентуса». К 66 годам Джан Пьеро построил уже несколько крутых версий «Аталанты», но так ничего и не выиграл, уступив в двух кубковых финалах. Да еще и совсем молодым на тот момент тренерам — Симоне Индзаги и Андреа Пирло.

Потому Гасперини и вспоминал о значимости второго по статусу итальянского турнира при каждом удобном случае. Даже если его спрашивали о Лиге чемпионов. Тренер словно подчеркивал, на что сделана ставка. И, надо сказать, к третьему за шесть сезонов финалу — как минимум формально — «Аталанта» подходила фаворитом. В прошлый раз бергамаски проиграли месяц назад — «Ливерпулю». Причем случилось это в ситуации, когда поражение с разумным счетом было допустимо. «Юве», напротив, не побеждал с 7 апреля. А в марте, когда «Аталанта» приезжала в Турин, команда Гасперини ушла от поражения и могла чувствовать себя моральным победителем (2:2).

Только есть вещи, которые нельзя объяснить исключительно логикой или пощупать. Ты можешь быть скучным и временам даже апатичным. У тебя могут быть кадровые проблемы и сложности с игрой, но приходит время больших матчей, и в любом составе и любом состоянии ты становишься «Ювентусом». Командой, для которой игры за титулы — норма. К тому же встреча пошла по максимально комфортному для бьянконери сценарию. Возможность играть по счету они получили уже на 4-й минуте, когда Камбьязо классным пасом вспорол оборону соперника (Джимсити еще и не выдержал линию офсайда), и Влахович с висевшим на плечах Хином мастерски решил эпизод.

Ответить же «Аталанте» в первом тайме оказалось нечем. Находящийся в великолепной форме и стабильно штампующий голы Скамакка отбывал дисквалификацию, а Де Кетеларе для взлома низкого оборонительного блока оказался бесполезен. Бельгийца уже в перерыве сменил Туре, после чего стали появляется хотя бы намеки на остроту. В опасной близости от ворот прошел осложненный рикошетом удар Лукмана. Здорово бил головой Копмайнерс, после чего туринцы готовы были растерзать Джимсити. Тот — по их мнению — должен был не подавать в штрафную, а среагировать на лежавшего на газоне оппонента и выбить мяч в аут.

Игроки «Аталанты» благодарят фанатов за поддержку в матче с «Ювентусом».
Фото Reuters

На 59-й минуте Гасперини бросил в бой спасательную команду из трех джокеров, причем единственным атакующим игроком в этом кампании оказался Миранчук. Таковым, впрочем, стоило считать и Хатебура, чьей задачей было освежить игру на фланге. Мощную туринскую оборону пытались расшатать в том числе подачами. И одна из них могла оказаться спасительной, но классно ворвавшийся в центр штрафной Миранчук в касание пробил над перекладиной. Острее моментов у «Аталанты» до этого не было.

Было обидно. А спустя минуту драматизма промаху российского легионера добавил второй гол Влаховича. Бергамасков хранила определившая офсайд техника. А едва не спас Лукман, чей плотный удар после смещения в центр пришелся в штангу. Миретти в ответ едва не сломал перекладину противоположных ворот. И, наконец, пиком напряжения стал остановленный Перином удар Эдерсона из центра штрафной.

Футболисты «Ювентуса» празднуют победу в Кубке Италии.
Фото AFP

Эмоции зашкаливали настолько, что Аллегри после падения своего игрока на газон набросился на резервного судью, на ходу сорвав с себя пиджак. Когда же арбитр показал тренеру красную карточку, тот устроил настоящее шоу. Аплодисменты главному судье, еще одна тирада в лицо резервному, полетевшие на землю пиджак и галстук... Стриптиз протеста прервался на нескольких расстегнутых пуговицах рубашки, а лицо Макса в эти мгновения превратилось в копию легендарного Джорджо Кьеллини.

Если Аллегри все-таки уволят по окончании сезона, мы запомним его последний туринский сезон таким. Уйдет он победителем и рекордсменом. Еще ни один тренер не выигрывал Кубок Италии пять раз. А у «Аталанты» и Миранчука впереди еще один финал — в Лиге Европы против «Байера».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Ювентус
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Сыграет ли Миранчук в финале Кубка Италии? Между «Аталантой» и «Ювентусом» намечается серьезная дуэль