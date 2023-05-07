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Италия

Сегодня, 19:30

Балерина из Неаполя прошла по городу в сумасшедшем боди-арте. Обещала, что будет голой, но схитрила

Отдел фото «СЭ»
Балерина и болельщица «Наполи» Кармен Каккавале.
Кармен Каккавале.
Фото из личного архива Кармен Каккавале
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Сдержала свое слово в честь титула «Наполи».

Болельщики «Наполи» ждали чемпионство настолько долго, что успели пообещать всякое, лишь бы лишний раз мотивировать команду на долгожданный успех. Например, неаполитанская балерина и танцовщица по имени Кармен Каккавале заявила, что пройдется голой по городу, если «Наполи» завоюет чемпионский титул. Лучано Спаллетти и его футболисты не подвели — а значит пора выполнять обещанное.

Балерина и болельщица «Наполи» Кармен Каккавале.
из личного архива Кармен Каккавале

Конечно, Кармен немного схитрила. Совершенно обнаженной выйти на улицы она была не готова, поэтому, замаскировав все спорные детали, девушка покрыла тело боди-артом в клубном стиле и уже в таком виде продефилировала по улицам Неаполя.

На теле девушки расположились два лидера «Наполи» — из прошлого и настоящего. На спине оказался портрет легендарного Диего Марадоны, а спереди одна из главных звезд нынешней команды нигериец Виктор Осимхен.

из личного архива Кармен Каккавале

Подписчики, которых у Кармен всего несколько тысяч, с восторгом отнеслись к реализации идеи и похвалили девушку за смелость. После такой акции она наверняка станет гораздо популярнее, чем раньше.

из личного архива Кармен Каккавале
из личного архива Кармен Каккавале
из личного архива Кармен Каккавале

Помимо Каккавале, у «Наполи» была еще одна страстная фанатка, которая обещала схожий перформанс, но в случае победы в Лиге чемпионов. К сожалению для всех, «Наполи» вылетел из турнира на стадии четвертьфинала и эта акция переносится как минимум на один год.

Паола Саулино. Самая горячая фанатка «Наполи» призналась в любви к Хвиче. Она пообещала раздеться догола, если клуб выиграет Лигу чемпионов
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ФК Наполи
серия А
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