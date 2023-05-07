Балерина из Неаполя прошла по городу в сумасшедшем боди-арте. Обещала, что будет голой, но схитрила

Сегодня, 19:30
Болельщики «Наполи» ждали чемпионство настолько долго, что успели пообещать всякое, лишь бы лишний раз мотивировать команду на долгожданный успех. Например, неаполитанская балерина и танцовщица по имени Кармен Каккавале заявила, что пройдется голой по городу, если «Наполи» завоюет чемпионский титул. Лучано Спаллетти и его футболисты не подвели — а значит пора выполнять обещанное.
Конечно, Кармен немного схитрила. Совершенно обнаженной выйти на улицы она была не готова, поэтому, замаскировав все спорные детали, девушка покрыла тело боди-артом в клубном стиле и уже в таком виде продефилировала по улицам Неаполя.
На теле девушки расположились два лидера «Наполи» — из прошлого и настоящего. На спине оказался портрет легендарного Диего Марадоны, а спереди одна из главных звезд нынешней команды нигериец Виктор Осимхен.
Подписчики, которых у Кармен всего несколько тысяч, с восторгом отнеслись к реализации идеи и похвалили девушку за смелость. После такой акции она наверняка станет гораздо популярнее, чем раньше.
Помимо Каккавале, у «Наполи» была еще одна страстная фанатка, которая обещала схожий перформанс, но в случае победы в Лиге чемпионов. К сожалению для всех, «Наполи» вылетел из турнира на стадии четвертьфинала и эта акция переносится как минимум на один год.