Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Сегодня, 21:45
123-й сезон итальянской серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, стартовал в субботу, 17 августа. Чемпионат завершится 25 мая. Игры первого тура — с 17 по 19 августа. Заключительный тур запланирован на 25 мая 2025 года.
В турнире принимают участие 20 клубов.
По итогам сезона-2023/24 в серию B выбыли клубы «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана». В серию A вышли «Парма», «Комо» и «Венеция».
«Аталанта»
«Болонья»
«Венеция»
«Верона»
«Дженоа»
«Интер»
«Кальяри»
«Комо»
«Лацио»
«Лечче»
«Милан»
«Монца»
«Наполи»
«Парма»
«Рома»
«Торино»
«Удинезе»
«Фиорентина»
«Эмполи»
«Ювентус»
Чемпионом Италии в сезоне-2023/24 стал «Интер», который выиграл титул в 20-й раз.
Италия получила дополнительный слот в еврокубках с учетом успешного выступления клубов в евросезоне-2023/24 — за счет попадания в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА. Таким образом, в Лиге чемпионов выступят пять итальянских команд.
В общей сложности Италию в еврокубках могли представить девять клубов, если бы «Фиорентина» победила «Олимпиакос» в финале Лиги конференций и за счет этого попала в Лигу Европы. Однако «фиалки» потерпели поражение и оказались в Лиге конференций, не пропустив в этот турнир занявшее девятое место в чемпионате «Торино». В итоге Италию в еврокубках представят восемь команд.
Лига чемпионов: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья».
Лига Европы: «Рома», «Лацио».
Лига конференций: «Фиорентина».
Главным претендентом на победу в чемпионате Италии-2024/25 букмекеры считают действующего чемпиона — «Интер». Коэффициент на успех этого миланского клуба перед стартом серии А — 1,7.
Вторым кандидатом на скудетто считается «Ювентус» — 5,0, третьим претендентом на титул аналитики считают «Милан» — 7,50.
За все время в чемпионате Италии выступали 10 российских футболистов. Последним из них стал полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. В летнее трансферное окно россиянин перешел в клуб МЛС — «Атланту».
В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах бергамасков во всех турнирах, отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами, стал победителем Лиги Европы. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 передач).
В составе клубов серии А на сезон-2024/25 нет ни одного россиянина.
19:30. «Дженоа» — «Интер»
19:30. «Парма» — «Фиорентина»
21:45. «Милан» — «Торино»
21:45. «Эмполи» — «Монца»
19:30. «Болонья» — «Удинезе»
19:30. «Верона» — «Наполи»
21:45. «Кальяри» — «Рома»
21:45. «Лацио» — «Венеция»
19:30. «Лечче» — «Аталанта»
21:45. «Ювентус» — «Комо»
Полный календарь матчей чемпионата Италии и турнирная таблица доступны в актуальном виде на нашем сайте.
Каналы холдинга «Матч ТВ» будут эксклюзивно показывать итальянский футбол в России. Генеральный продюсер Александр Тащин в июле 2024 года сообщил о продлении прав на показ серии А и приобретении прав на Кубок Италии и Суперкубок страны. Все соглашения рассчитаны на следующие 5 лет — до 2029 года.