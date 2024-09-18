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Де Росси уволен из «Ромы»! Клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата Италии

«Рома» отправила в отставку Даниеле Де Росси
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Даниеле Де Росси.
Фото AFP
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Печальный конец истории.

Что случилось?

41-летний тренер «Ромы» Даниеле Де Росси отправлен в отставку после неудачного старта сезона. Команда не одержала ни одной победы в чемпионате Италии с начала турнира, трижды сыграв вничью и один раз уступив. В серии А «Рома» занимает только 16-е место.

«Решение принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуть ее на нужный нам путь — с учетом того, что сезон еще находится на ранней стадии. Сердечно благодарим Даниеле за всю работу, которую он с большим энтузиазмом и самоотдачей проделал за последние месяцы. Наш клуб всегда будет для него домом», — так тепло клуб попрощался с тренером.

Даниеле Де Росси.
Фото Global Look Press

Де Росси успешно заменил Моуринью

Итальянец пришел в «Рому» в январе, возглавив клуб после внезапной отставки Жозе Моуринью. Римляне попрощались с португальцем некрасиво — тот сильно расстроился и считал решение руководства клуба несправедливым.

Однако Де Росси сделал все, чтобы смена тренера прошла как можно более гладко для команды. «Рома» победила в первом матче, а в стартовых 10 встречах с новым наставником в серии А уступила только один раз. Хорошая игра помогла не только улучшить результаты в таблице чемпионата, но и пройти дальше в Лиге Европы.

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По итогам сезона-2023/24 «Рома» заняла шестое место в серии А, квалифицировавшись в еврокубки. Кроме того, в Лиге Европы римляне добрались до полуфинала, уступив лишь «Байеру» по итогам двух противостояний.

Но старт нового сезона не задался. «Рома» потерпела поражение от «Эмполи» и сыграла вничью с «Кальяри», «Ювентусом» и «Дженоа». Потеря очков в матче с генуэзцами стала для боссов римлян последней каплей.

Полузащитник «Ромы» Томмазо Бальданци (справа) против защитника «Дженоа» Хоана Васкеса.
Фото Global Look Press

Кто вместо?

Конкретное имя преемника пока не называется. Однако итальянская пресса уже гадает, кто придет в «Рому» на смену Де Росси. Среди кандидатов присутствуют имена Томаса Тухеля, Эдина Терзича, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Игоря Тюдора, Ивана Юрича, Пауло Соузы и других тренеров, не занятых в клубах и сборных на данный момент.

Впрочем, долго гадать болельщикам «Ромы», скорее всего, не придется. Римляне умеют удивлять и действовать быстро, как это уже было с самим Де Росси и уходом Моуринью.

Даниеле Де Росси
Футбол
ФК Рома

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