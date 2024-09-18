Де Росси уволен из «Ромы»! Клуб не одержал ни одной победы на старте чемпионата Италии

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41-летний тренер «Ромы» Даниеле Де Росси отправлен в отставку после неудачного старта сезона. Команда не одержала ни одной победы в чемпионате Италии с начала турнира, трижды сыграв вничью и один раз уступив. В серии А «Рома» занимает только 16-е место.
«Решение принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуть ее на нужный нам путь — с учетом того, что сезон еще находится на ранней стадии. Сердечно благодарим Даниеле за всю работу, которую он с большим энтузиазмом и самоотдачей проделал за последние месяцы. Наш клуб всегда будет для него домом», — так тепло клуб попрощался с тренером.
Итальянец пришел в «Рому» в январе, возглавив клуб после внезапной отставки Жозе Моуринью. Римляне попрощались с португальцем некрасиво — тот сильно расстроился и считал решение руководства клуба несправедливым.
Однако Де Росси сделал все, чтобы смена тренера прошла как можно более гладко для команды. «Рома» победила в первом матче, а в стартовых 10 встречах с новым наставником в серии А уступила только один раз. Хорошая игра помогла не только улучшить результаты в таблице чемпионата, но и пройти дальше в Лиге Европы.
По итогам сезона-2023/24 «Рома» заняла шестое место в серии А, квалифицировавшись в еврокубки. Кроме того, в Лиге Европы римляне добрались до полуфинала, уступив лишь «Байеру» по итогам двух противостояний.
Но старт нового сезона не задался. «Рома» потерпела поражение от «Эмполи» и сыграла вничью с «Кальяри», «Ювентусом» и «Дженоа». Потеря очков в матче с генуэзцами стала для боссов римлян последней каплей.
Конкретное имя преемника пока не называется. Однако итальянская пресса уже гадает, кто придет в «Рому» на смену Де Росси. Среди кандидатов присутствуют имена Томаса Тухеля, Эдина Терзича, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Игоря Тюдора, Ивана Юрича, Пауло Соузы и других тренеров, не занятых в клубах и сборных на данный момент.
Впрочем, долго гадать болельщикам «Ромы», скорее всего, не придется. Римляне умеют удивлять и действовать быстро, как это уже было с самим Де Росси и уходом Моуринью.