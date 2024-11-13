Де Хеа вернулся в футбол и тащит «Фиорентину». Команда испанца уже третья в серии А

После неудачного старта «фиалки» делают заявку на чемпионство.

Этим летом в серии А наметились большие тренерские перестановки: Тиагу Мотта возглавил «Ювентус», Конте пришел в «Наполи», Фонсека стал главным в «Милане». За этими топ-ходами мы как-то не заметили, что коуч поменялся и в «Фиорентине»: Винченцо Итальяно отправился помогать брошенной «Болонье», а на его место заявился Раффаэле Палладино из «Монцы».

За Палладино стоит следить — есть большая вероятность, что молодой тренер станет очень востребованным уже следующим летом. По сравнению с соперниками у итальянца почти нет тренерского опыта — в последнем своем клубе он проработал всего два года.

«Я мог бы остаться в своей зоне комфорта в «Монце», но хотел чего-то нового, играть в Европе. «Фиорентина» сделала все, чтобы я согласился», — говорил Палладино.

Перестройка состава

Нельзя сказать, что Итальяно оставил своему преемнику сбалансированную команду: у многих лидеров истекли контракты, кто-то ушел бесплатно, кого-то отправили в аренду. Официально уехал даже Александр Кокорин — это по-настоящему новая эра в «Фиорентине».

Дыру в центре поля, оставшуюся после ухода Бонавентуры и Кастровилли, заткнули арендами: Бове, Адли и Катальди. Место Миленковича в обороне занял Понграчич, а в атаке теперь бегает Мойзе Кин.

Поначалу «Фиорентина» не выглядела уверенно: было похоже, что матчи выигрываются просто на классе. Неудивительно — состав и правда поменялся очень сильно, к тому же Палладино долго наигрывал совершенно другую схему. В «Монце» он часто выставлял игроков в 3-4-2-1 и в «Фиорентине» планировал сделать так же.

Фото Global Look Press

Фактор Давида Де Хеа

Подписание Де Хеа поначалу многие не поняли — в «Фиорентине» уже есть неплохой кипер Пьетро Террачано, который к тому же одного возраста с испанцем. Казалось, что Давиду делегируют матчи Кубков (вышел в квалификации Лиги конференций и не появлялся в серии А), а Террачано — в чемпионате.

Очевидно, позже Палладино поменял мнение: после трех ничьих в лиге он сделал ставку на Де Хеа, а Террачано сделал основным в кубковых встречах. Решение оправдало себя: с соперниками в Лиге конференций «Фиорентина» разберется и без испанца, а вот в чемпионате опыт Давида пригодится.

Дебют экс-вратаря «МЮ» в серии А не задался: «Фиорентина» проиграла «Аталанте» со счетом 3:2. Тем не менее Де Хеа продолжил выходить в старте — после того поражения «фиалки» больше не проигрывали, а сейчас вообще выдали серию из шести побед подряд.

Факторов много, но тут есть и большая заслуга Давида: он вытащил два пенальти в игре с «Миланом» (победа 2:1) и не позволил «Дженоа» вернуться в игру в конце встречи (победа 1:0). Сейчас у «Фиорентины» всего 10 пропущенных мячей — круче обороняются только «Наполи» и «Ювентус». Да и статистика у Де Хеа классная — 80,6 процента отраженных ударов, выше показатель только у Ди Грегорио (81,8). По числу сейвов — одиннадцатый, показатель того, что, несмотря на почетное место в турнирной таблице, напрягают испанца мощно, и он реально приносит своей команде очки.

Фото Global Look Press

Старые наработки не сработали

Конечно, победная серия — не только заслуга вратаря и обороны. Палладино видел, что его конспекты со времен «Монцы» в новой команде обкатываются долго и тяжело. Поэтому он просто вернул все назад, причем прямо в перерыве матча с «Лацио».

«В том перерыве мы проанализировали первый тайм, и я решил изменить систему (вернуться к расстановке 4-2-3-1. - Прим. «СЭ»), потому что команда уже так играла под руководством Итальяно, — говорил Палладино после матча. — Это было правильным решением, игроки хорошо на него отреагировали».

В перерыве на поле вышел Альберт Гудмундссон — он реализовал сразу два пенальти и вырвал победу. После этого Палладино к тройке защитников не возвращался — и команда практически перестала терять очки.

После «Лацио» «фиалки» не смогли пробить оборону засушливого «Эмполи», но затем выиграли все матчи. Из важного: обыграли «Милан» благодаря героизму Де Хеа, насыпали пять мячей в ворота «Ромы» и не заметили «Лечче», отгрузив ему шесть безответных голов.

Единственным неудачным матчем на этом отрезке можно считать встречу с кипрским АПОЭЛ. Правда, там играл наполовину запасной состав, а по статистике итальянцы должны были забирать победу: владели территориальным преимуществом и создали больше опасных моментов.

Мойзе Кин. Фото Global Look Press

Новый герой команды

Одно из главных открытий сезона — форвард Мойзе Кин. Футболист громко заявил о себе в «Ювентусе», потом катался в «Эвертон», заглянул в «ПСЖ», а затем опять вернулся в «Юве». Свой потенциал он растерял где-то по пути: из-за невнятной игры стал реже выходить на поле и рисковал вскоре отправиться в турне по клубам попроще.

Футболиста спасла «Фиорентина» — его хотел купить лично Палладино. Итальянец быстро набрал форму и стал разрывать, а в последнем матче вообще отметился хет-триком. Сейчас на его счету 11 голов и один ассист в 14 матчах. Самое главное — Кину всего 24 года! А кажется, что на слуху он как минимум последние лет 10. Хотя оно неудивительно — Мойзе стал первым футболистом в топ-5 лиг, родившимся в XXI веке.

«И я, и клуб верим в Мойзе, — говорит Палладино. — Прозвучит банально, но это — база для игрока. Он вырос в ментальном плане, выкладывается на максимум на тренировках и ставит себя в пример другим футболистам. Он должен не потерять этот настрой, потому что, чтобы реализовать свой потенциал, ему нужно быть на пике формы».

Фото Global Look Press

Что дальше?

«Фиорентина» очень здорово идет в турнирной таблице и играет в яркий атакующий футбол — много владеет мячом, почти не допускает опасных моментов у своих ворот (13,07 ожидаемого гола — пятый результат в лиге). Но из солидных оппонентов у команды пока были только матчи с «Миланом» и «Лацио» («Рома» сейчас в число серьезных соперников не входит, увы).

Календарь пока на стороне «фиалок» — первый по-настоящему сложный матч состоится только в декабре против «Интера». Придется попотеть и в Новый год: 29 декабря игра с «Ювентусом», а 4 января — с «Наполи».

В Лиге конференций у «Фиорентины» все в порядке — даже несмотря на поражение от АПОЭЛ, команда должна выиграть три оставшихся тура и выйти в плей-офф. Будем следить за положением в чемпионате — а пока клуб делает настоящую сенсацию.

Данные understat и transfermarkt