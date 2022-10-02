Черышев спас своего тренера. Россиянин провел лучший матч после переезда в Италию

Теперь его майки должны раскупаться лучше.

8,0 — от газеты Tuttosport. 7,5 — от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport. За свою игру против «Кальяри» Денис Черышев, сделавший дубль и голевую передачу, справедливо получил более чем достойные оценки и был признан лучшим игроком встречи. Благодаря победе на Сардинии со счетом 4:1 «Венеция» слегка отдалилась от зоны вылета из серии В.

Покинув в прошлом сезоне высший дивизион, венецианский клуб прилично обновил состав в надежде быстро вернуться в серию А. Однако старт турнира явно не задался, о чем говорит и разница забитых и пропущенных мячей после семи туров: 9-10. Это с учетом того, что четыре из этих девяти голов были забиты в ворота «Кальяри».

Если в межсезонье, когда «Венецию» возглавил 43-летний хорват Иван Яворчич, начинавший в 2009 году карьеру с низов именно в Италии, клуб грезил сиюминутным возвращением в серию А, то к седьмому туру команда подошла в роли почти что аутсайдера. А сам Яворчич оказался близок к отставке. Так что Черышев сделал для своего нынешнего тренера благое дело: сохранил ему работу. На какой срок, покажут дальнейшие матчи.

Денис Черышев. ФК «Венеция»

Уже в следующем туре «Венецию» ждет домашняя игра против «Бари», которая стала открытием этого сезона. В эти выходные южане разгромили со счетом 6:2 «Брешию», сравнялись с ней по очкам, а по прочим показателям вышли на второе место.

Любопытно, что в «Бари» работает тренером по физподготовке тот самый Джорджо Д'Урбано, который был одним из помощников Массимо Карреры в московском «Спартаке» в постчемпионском сезоне. Сам Каррера тоже пытался работать в «Бари», когда тот был в серии С, однако его быстро уволили. А вот нынешний тренер Микеле Миньяни сумел вывести «Бари» в серию В, где вот так с ходу забрался в первую тройку.

Напрямую в серию А выходят две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата, а третий триумфатор определяется через сито стыковых матчей. До окончательной развязки в серии В очень-очень далеко и вся основная борьба еще впереди. После семи туров у «Реджины», «Бари» и «Брешии» по 15 очков, а у «Дженоа» — 14. Именно «грифонов» многие перед стартом сезона называли почти стопроцентным фаворитом серии В.

Всего в двух очках от «Дженоа» идет «Парма», которая в свое время здорово шумела и в серии А, и в Европе. После того, как в прошлом сезоне оттуда с треском выгнали знакомого нам по работе в «Зените» Хавьеру Рибалту, дела в клубе пошли гораздо лучше. И по итогам сезона-2022/23 «Парма» вполне себе может зацепиться за стыковые матчи за право выхода в серию А.

Футболка Дениса Черышева. Фото Георгий Кудинов

Но вернемся к «Венеции». Недели три назад я оказался проездом в городе Местре, где тренируется команда и где живут ее игроки. Заглянув в единственный в Местре клубный магазин, я не обнаружил на витрине футболки с именем и номером Черышева, а потому попросил сделать одну такую специально для меня. То была первая футболка Дениса в этом магазине, которую отдали в чужие руки: первые три забрал оттуда буквально накануне сам Черышев.

Футболка Дениса Черышева. Фото Георгий Кудинов

Не сомневаюсь, что на фоне вчерашнего дубля россиянина его популярность среди болельщиков «Венеции» резко возрастет. И хочется верить, что на домашние матчи команды будет ходить больше народу, чем сейчас: в первых турах посещаемость оказалась очень низкой. Ну а от самого Черышева ждем того, что он сможет стать заметной фигурой «Венеции» в этом сезоне. Футбольных качеств ему для этого хватает, а прекрасное знание испанского языка поможет быстрее освоиться в Италии и выучить разговорный итальянский. Остается только пожелать Черышеву, чтобы он обошелся без травм.