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Италия

Сегодня, 13:30

Черышев спас своего тренера. Россиянин провел лучший матч после переезда в Италию

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»
Денис Черышев (№21) с одноклубниками.
Фото ФК «Венеция»
Футболка Дениса Черышева.
Фото Георгий Кудинов
Футболка Дениса Черышева.
Фото Георгий Кудинов
Футболка Дениса Черышева.
Фото Георгий Кудинов
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Теперь его майки должны раскупаться лучше.
Италия: Серия В. 7-й тур
01 окт, 00:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:4
Венеция

8,0 — от газеты Tuttosport. 7,5 — от La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport. За свою игру против «Кальяри» Денис Черышев, сделавший дубль и голевую передачу, справедливо получил более чем достойные оценки и был признан лучшим игроком встречи. Благодаря победе на Сардинии со счетом 4:1 «Венеция» слегка отдалилась от зоны вылета из серии В.

Покинув в прошлом сезоне высший дивизион, венецианский клуб прилично обновил состав в надежде быстро вернуться в серию А. Однако старт турнира явно не задался, о чем говорит и разница забитых и пропущенных мячей после семи туров: 9-10. Это с учетом того, что четыре из этих девяти голов были забиты в ворота «Кальяри».

Если в межсезонье, когда «Венецию» возглавил 43-летний хорват Иван Яворчич, начинавший в 2009 году карьеру с низов именно в Италии, клуб грезил сиюминутным возвращением в серию А, то к седьмому туру команда подошла в роли почти что аутсайдера. А сам Яворчич оказался близок к отставке. Так что Черышев сделал для своего нынешнего тренера благое дело: сохранил ему работу. На какой срок, покажут дальнейшие матчи.

Денис Черышев. Фото ФК "Венеция"
Денис Черышев.
ФК «Венеция»

Уже в следующем туре «Венецию» ждет домашняя игра против «Бари», которая стала открытием этого сезона. В эти выходные южане разгромили со счетом 6:2 «Брешию», сравнялись с ней по очкам, а по прочим показателям вышли на второе место.

Любопытно, что в «Бари» работает тренером по физподготовке тот самый Джорджо Д'Урбано, который был одним из помощников Массимо Карреры в московском «Спартаке» в постчемпионском сезоне. Сам Каррера тоже пытался работать в «Бари», когда тот был в серии С, однако его быстро уволили. А вот нынешний тренер Микеле Миньяни сумел вывести «Бари» в серию В, где вот так с ходу забрался в первую тройку.

Напрямую в серию А выходят две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата, а третий триумфатор определяется через сито стыковых матчей. До окончательной развязки в серии В очень-очень далеко и вся основная борьба еще впереди. После семи туров у «Реджины», «Бари» и «Брешии» по 15 очков, а у «Дженоа» — 14. Именно «грифонов» многие перед стартом сезона называли почти стопроцентным фаворитом серии В.

Всего в двух очках от «Дженоа» идет «Парма», которая в свое время здорово шумела и в серии А, и в Европе. После того, как в прошлом сезоне оттуда с треском выгнали знакомого нам по работе в «Зените» Хавьеру Рибалту, дела в клубе пошли гораздо лучше. И по итогам сезона-2022/23 «Парма» вполне себе может зацепиться за стыковые матчи за право выхода в серию А.

Футболка Дениса Черышева.
Футболка Дениса Черышева. Фото Георгий Кудинов

Но вернемся к «Венеции». Недели три назад я оказался проездом в городе Местре, где тренируется команда и где живут ее игроки. Заглянув в единственный в Местре клубный магазин, я не обнаружил на витрине футболки с именем и номером Черышева, а потому попросил сделать одну такую специально для меня. То была первая футболка Дениса в этом магазине, которую отдали в чужие руки: первые три забрал оттуда буквально накануне сам Черышев.

Футболка Дениса Черышева.
Футболка Дениса Черышева. Фото Георгий Кудинов

Не сомневаюсь, что на фоне вчерашнего дубля россиянина его популярность среди болельщиков «Венеции» резко возрастет. И хочется верить, что на домашние матчи команды будет ходить больше народу, чем сейчас: в первых турах посещаемость оказалась очень низкой. Ну а от самого Черышева ждем того, что он сможет стать заметной фигурой «Венеции» в этом сезоне. Футбольных качеств ему для этого хватает, а прекрасное знание испанского языка поможет быстрее освоиться в Италии и выучить разговорный итальянский. Остается только пожелать Черышеву, чтобы он обошелся без травм.

Футболка Дениса Черышева.
Футболка Дениса Черышева. Фото Георгий Кудинов
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Кальяри
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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