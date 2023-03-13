Пухлые губы и хищный взгляд. Как выглядит девушка Алексея Миранчука

Елена Максимова помогла хавбеку «Торино» адаптироваться к жизни в другой стране.

Пара переехала в Италию в сентябре 2020-го, когда Алексей перешел в «Аталанту». Как признается Елена, первое время у них было очень мало свободного времени из-за постоянных тренировок и отсутствия выходных. «Сначала я была в легком шоке. В Москве мы всегда куда-то ходили, был новый досуг... А Леша после тренировок в «Аталанте» спит на диване первые 30 минут, пока я с ним разговариваю. Зашел, сел и спит. Он всегда устает. Здесь очень большие нагрузки», — рассказала Елена в большом интервью Нобелю Арустамяну, который снял сюжет о первом сезоне хавбека в итальянском клубе.

К счастью, вскоре жизнь наладилась, молодые люди обустроили квартиру, начали учить итальянский язык и даже завели котенка. Появилось и свободное время для совместного досуга и хобби: пара любит вместе рисовать, собирать пазлы, кататься на электросамокатах, играть в баскетбол, а также тренироваться.

В Бергамо девушка не только помогала адаптироваться Алексею, но и успевала получать образование — училась в магистратуре по специальности «маркетинг». Ранее она училась в МФТИ, а после работала в сфере инвестиций и финансов.

Елена следит за собой и своей фигурой, поэтому предпочитает правильно питаться и регулярно ходит в спортзал. Каждые полтора месяца она ездит на родину, где видится с родственниками и делает косметические процедуры.

После перехода Алексея в аренду в «Торино» пара переехала в столицу Пьемонта и начала адаптироваться к новому месту жительства. И, судя по всему, у них есть шанс задержаться в Турине подольше. По информации «СЭ», главный тренер клуба Иван Юрич просит у руководства выкупить 27-летнего полузащитника из «Аталанты». Алексей уже адаптировался к жизни за границей и к игре в итальянском чемпионате и нацелен на достижение результата, а в этом ему, как всегда, поможет верная спутница жизни — Елена.

Источник фото: соцсети