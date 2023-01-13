Экс-защитник «Зенита» совершил красивый поступок. Вернулся в родной клуб и будет играть за 2000 евро в месяц

Миммо Кришито верен «Дженоа».

В самом начале года в Испании случилась красивая история, разошедшаяся по новостным лентам и соцсетям. 34-летний нападающий Лукас Перес заплатил 493 тысячи евро из своего кармана, чтобы расторгнуть контракт с выступающим в ла лиге «Кадисом» и перейти в «Депортиво», который сейчас прозябает в третьем дивизионе. Причина такого странного на первый взгляд шага проста: Перес — уроженец Ла-Коруньи и болельщик «Депортиво», на его детские годы пришелся самый успешный период в истории клуба, именно в «Депоре» он провел лучший сезон в карьере (18 голов в чемпионате-2016/17), а сейчас хочет помочь любимой команде. Для начала — хотя бы вернуться в сегунду. И в первом же матче после возвращения Перес оформил дубль, а «Депортиво» победил — 3:0.

Но похожая добрая история произошла в Италии. 36-летний защитник Доменико Кришито вернулся в «Дженоа» и будет выступать за «грифонов» до конца сезона. Особенной эту новость делают два обстоятельства. Первое — в ноябре прошлого года Миммо, проведший шесть лет в «Зените» (2012-2018), вроде как завершил карьеру, но решил вернуться, чтобы помочь родному клубу. Второе — играть Кришито будет, по сути, бесплатно. Как сообщила La Gazzetta dello Sport, его месячная зарплата составит 2274,16 евро чистыми. В данном случае это МРОТ — меньше по итальянским законам получать нельзя. То есть за полгода защитник заработает 13 644,96 евро.

Доменико Кришито. Фото Global Look Press

«Счастлив вернуться домой», — написал Кришито в своей странице в одной из соцсетей, комментируя новость о контракте с «Дженоа».

Миммо появился на свет на юге Италии, недалеко от Неаполя, но именно клуб из Генуи является для него родным. Он перебрался в «Дженоа», когда ему было 14, и в общей сложности сыграл за команду 220 матчей только в серии А. Именно в качестве футболиста «грифонов» он дебютировал в сборной Италии и съездил на ЧМ-2010 в ЮАР.

Сезон-2021/22 получился для «Дженоа» ужасным: смена владельца, тренерская чехарда, одним из участников которой стал Андрей Шевченко, и в конечном счете вылет в серию В. А сам Кришито пропустил почти половину чемпионата из-за травм. Летом 2022-го клуб и игрок расторгли контракт с формулировкой «по обоюдному согласию». А сам Миммо написал трогательный прощальный пост:

«Дорогой «Дженоа», я не хотел бы быть здесь сейчас, чтобы написать тебе последнее приветствие, но в жизни, как мы знаем, не всегда все идет так, как мы надеемся или хотим. К сожалению, наши пути снова должны разойтись. Просто надеюсь, что это на благо команды и этого нового проекта. Я буду следить за тобой и поддерживать тебя, где бы я ни был. Я радовался, боролся, страдал за тебя, и всегда старался изо всех сил. Сожалею, что не достиг своей цели, но желаю тебе быть на вершине.

Я, конечно, не вернусь как игрок, но надеюсь вернуться и внести свой вклад в твой успех. Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом со мной эти десять красно-синих лет, начиная от моих товарищей по команде и заканчивая людьми, которые работают в офисе. Но особая благодарность фанатам, потому что благодаря вам я стал генуэзцем".

Доменико Кришито. Фото Global Look Press

У Кришито были предложения от итальянских команд, но он не стал принимать их и выбрал выступающий в МЛС «Торонто», куда тем же летом перешли еще два итальянца — чемпионы Европы-2020 Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески.

В ноябре, по окончании сезона в Северной Америке, Миммо объявил о завершении карьеры. Вернее, новость об этом появилась на официальном сайте «Торонто». Сам же игрок просто попрощался в соцсетях с канадским клубом: «Большое спасибо за эти шесть месяцев. Вы приветствовали меня так, как будто я был одним из вас в течение долгого времени, и за это я буду вечно благодарен вам. Это был прекрасный опыт как для меня, так и для моей семьи. Теперь нам пора домой, но ты всегда будешь в наших сердцах. Что касается моего будущего, то к концу года я приму решение».

Летом Кришито писал, что уже не вернется в «Дженоа» как игрок, но заезженный штамп «никогда не говори никогда» иногда претворяется в жизнь.

После первого круга «грифоны» идут на третьем месте в таблице серии В. Напрямую в серию А выходят две первые команды, и от идущей второй «Реджины» генуэзцы отстают на три очка. Контракт Кришито рассчитан до конца сезона, и задача понятна — помочь родному клубу вернуться в элиту.