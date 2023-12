Таких, как он, больше не делают. Легендарный итальянский защитник завершил карьеру

Мы точно будем скучать по Джорджо Кьеллини .

Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры. 39-летний итальянец сделал это на следующий день после того, как его «Лос-Анджелес» проиграл «Коламбус Крю» в финале чемпионата МЛС (1:2). Хотя, конечно, решение не было продиктовано этим результатом. Просто пришло время.

«Ты был самым прекрасным и захватывающим путешествием в моей жизни. Ты был для меня всем. Вместе с тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Но сейчас настало время начать новую главу, принять новые вызовы и написать следующие важные и волнующие страницы в моей жизни», — написал Кьеллини в соцсетях.

Первая мысль, которая приходит в голову: таких, как он, больше не делают. И это не фигура речи.

Пеп Гвардиола — великий тренер, один из самых значительных в истории игры. Великий визионер и великий трендсеттер. Ставка на контроль мяча, владение, высокий прессинг и позиционную игру стала повсеместной. Даже середняки и аутсайдеры стремятся к этому, и многие довольно успешно. Сейчас никто вам не скажет: «Мы хотим «парковать автобус» и атаковать за счет длинных забросов мяча вперед». Засмеют ведь.

Соответственно, изменились требования и к защитникам. От них теперь требуется быть техничными, владеть мячом не хуже игрока группы атаки, уметь продвигать его вперед, выдать передачу в любую точку поля и быть устойчивым под прессингом соперника. Если умеешь это, тренер с большой долей вероятности закроет глаза на то, что ты не очень-то здорово можешь, собственно, защищаться — отбирать мяч, выбирать позицию и так далее. Атакующие скилы важнее.

Джорджо Кьеллини. Фото AFP

Кьеллини был одним из последних настоящих Защитников. Именно так, с большой буквы З. И это, конечно, по-своему иронично, потому что лет 10-12 назад были невероятно популярны комментарии в духе «Какой ужас, еще недавно у нас были Мальдини, Каннаваро и Неста, а теперь наш лучший защитник — Кьеллини. Куда катится мир». Ничего удивительного, более чем стандартная человеческая реакция примерно на все в жизни.

Конечно, Кьеллини не был тупоголовым дровосеком, а угловатая фигура и специфическая манера работы с мячом обманчивы. Он был пластичен и вполне техничен, но сейчас, в конце 2023 года, он кажется в хорошем смысле слова старомодным. Кьеллини — часть того футбола, по которому мы иногда скучаем и ностальгируем.

В интернете можно найти множество ярких и харизматичных фото итальянца. Перебинтованная голова, щетина, горящие глаза. Но лично мой любимый эпизод — из финала ЧЕ-2020 с Англией, когда 36-летний Кьеллини в каком-то регбийном броске откровенно хватает за майку проносящегося мимо Букайо Сака и держит его, даже не думая отпускать. Этот момент мгновенно стал мемом, но какая, к черту, разница? Дело сделано — соперник остановлен, его атака сорвана. И глубоко плевать на эстетику и охающих дурачков с тонкой душевной организацией. Ребят, это финал чемпионата Европы.

В этом моменте — весь Кьеллини. Вся его суть как игрока. Он умел чисто и красиво отобрать мяч, но когда было надо — просто хватал за майку без лишних сантиментов. А потом поднимал над головой трофей.

Еще одно ценнейшее качество Кьеллини — он делал своих партнеров лучше. ВВС в европейском футболе 2010-х — это не только Бензема, Бэйл и Криштиану в Мадриде. Но еще и Бардзальи, Бонуччи и Кьеллини в Турине. И когда Бонуччи в 2017-м сорвался в «Милан», то быстро стало понятно, что, несмотря на харизму, а также уникальные пас и видение поля, именно как защитник он — ну, так себе. Год спустя Бонуччи вернулся, выпросил прощения у тиффози и провел пару неплохих сезонов, увенчавшихся победой на ЧЕ-2020 и криком He is coming to Rome, но было ясно, на ком держится эта связка.

Джорджо Кьеллини. Фото AFP

Да и рассчитывать свои силы и возможности Кьеллини явно умел лучше своего многолетнего партнера (недаром еще в 2017-м получил степень магистра коммерции и экономики в Туринском университете). Не захотев быть просто флагом и символом, из которого сыпется песок, ушел из «Ювентуса» сам в мае 2022-го, красиво попрощавшись с фанатами, в отличие от Бонуччи, который этот момент упустил. Поиграл полтора годика в США, получил новый опыт, футбольный и жизненный, добавил еще один титул в коллекцию, подтянул английский.

Теперь очень хочется посмотреть на Кьеллини-менеджера. Такие люди, как он, должны приносить пользу итальянскому футболу и после завершения игровой карьеры.