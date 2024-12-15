Интервью с редактором «Медиасет».

В разговоре с «СЭ» редактор спортивной редакции итальянского медиаконцерна «Медиасет» Энцо Палладини поделился своим мнением о конкуренции Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой, неоцененности Александра Головина, перспективах Даниила Худякова и выступлениях сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.

Сафонов больше подходит философии Энрике, чем Доннарумма

— Начнем с близкой вам темы, связанной со сборной Италии. Каковы шансы Сафонова стать в «ПСЖ» первым номером, учитывая наличие вратаря «Скуадры адзурры» Доннаруммы?

— Думаю, тут многое будет зависеть от того, останется ли в клубе Луис Энрике. Если парижане не попадут в плей-офф Лиги чемпионов с таким бюджетом, то его могут ведь и уволить. И при новом тренере я бы не взялся предсказать, кто станет первым номером «ПСЖ». Пока я вижу четкое желание Энрике чередовать Доннарумму с Сафоновым и держать обоих в конкурентном тонусе. Хорошо это или нет для парижан, время покажет, но вот такой у испанца подход.

Доннарумма прекрасен на линии ворот, это один из лучших вратарей мира по этой части. Зато по умению начать атаку, играть ногами Джанлуиджи уступает многим. А Энрике видит своего голкипера чуть ли не полевым игроком, который призван жить не сам по себе по традиционной схеме «1+10», а должен быть интегрирован в комбинационный футбол. Доннарумма для этого не очень подходит, а вот Сафонова тренер, видимо, считает более приемлемым элементом для своей философии. И даже отдельные решающие ошибки не ставят крест на перспективах Сафонова — недаром ведь Энрике публично защищал Матвея после матча с «Баварией». Так что сейчас у вашего вратаря есть хороший шанс укрепиться в роли серьезного претендента на игрока старта.

— Чего ждать в такой ситуации от Доннаруммы?

— На одном из наших телеканалов недавно вышло большое интервью Джиджи, где он говорит, что счастлив в Париже. Если это так, то ему самое время продлить истекающий летом 2026-го контракт. Однако пока информации об этом не было. Мне лично кажется, что Джанлуиджи с удовольствием вернулся бы в Италию уже следующим летом, тем более если Энрике останется на своем посту.

— Какие у Доннаруммы могут быть варианты в серии А?

— В «Ювентус» — вряд ли, хотя об этом клубе шла речь до его перехода в «ПСЖ». Остаются две команды — «Интер» и «Наполи». При этом в моем понимании «Интер» выглядит более реальным вариантом. Но это мы забегаем вперед, а пока Доннарумма все-таки должен в первую очередь подумать о том, как его клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

— Недавний матч Лиги наций против Франции Доннарумма неожиданно пропустил из-за якобы возникшего в последний момент недомогания. Вы верите, что это было так? Или Джиджи, как говорят злые языки, просто не захотел играть под свист болельщиков «Милана» на «Сан-Сиро», которые до сих пор не простили ему скандальный уход из клуба?

— В марте Италия вновь сыграет на «Сан-Сиро», и это будет важнейший поединок против Германии в четвертьфинале Лиги наций. Я уверен, что, если не случится форс-мажора, сыграет именно Доннарумма, а свист и возможные оскорбления с трибун в Милане — это неприятная, но жизненная часть его карьеры. Представьте себе, что будет, если он в итоге перейдет из «ПСЖ» в «Интер». Тогда ведь ему достанется еще больше! Не верю, что накануне матча с Францией Доннарумма что-то выдумал. Вратарь такого уровня обязан справляться с хейтом. Ну а мартовский поединок с Германией очень важен для Италии еще и с точки зрения отбора к чемпионату мира. Ведь если сборная по итогам двух встреч пройдет Германию в Лиге наций, то ее отборочная группа окажется легче, чем в случае поражения: лучше получить в соперники нынешнюю Словакию, чем Норвегию с Холанном. Хотя в любом случае наша сборная просто обязана выходить на ЧМ-2026 после пропуска двух подряд мундиалей.

Даниил Худяков. Фото ФК «Штурм»

Худяков не виноват ни в одном из трех пропущенных от «Лилля» мячей

— Вернемся к Лиге чемпионов. Если богатый «ПСЖ» еще имеет шансы попасть в плей-офф, то вот скромный австрийский «Штурм» их практически потерял. Между тем два последних матча в составе этой команды провел российский голкипер Даниил Худяков. Что вы о нем знаете?

— Признаться, не слышал о Худякове до этих двух поединков. Когда он сыграл на ноль против «Жироны», то я залез в интернет, чтобы получить информацию о нем. Вижу, что он совсем молодым начинал в «Локомотиве», ну а затем как-то перебрался в Австрию. С учетом полной изоляции российского футбола это для Худякова сегодня очень хороший вариант. Если он достойно зарекомендует себя в «Штурме», то получит шанс перебраться в чемпионат посильнее или в более известный клуб. Да, от «Лилля» ваш голкипер пропустил на днях три мяча, но ни в одном из них его вины нет: я смотрел обзор этого поединка. Мое мнение косвенно подтверждают коллеги из трех ежедневных печатных изданий, которые дружно поставили ему оценку 6,0. Для трех пропущенных голов это вполне удовлетворительно.

— Помимо Сафонова и Худякова в Лиге чемпионов играет еще один россиянин — Александр Головин.

— Это один из ключевых футболистов в составе «Монако». Помню, что Головин был главной звездой сборной России на ЧМ-2018, который наш концерн освещал для Италии, и Александра тогда сватали в «Ювентус». Мы даже, помнится, отдельный сюжет про него делали, настолько это была горячая трансферная тема. Я считаю, что это очень достойный футболист, который вполне мог бы выступать, скажем, и в Англии. Мне вообще кажется, что Головина, который столько лет играет на приличном уровне во Франции, как-то недооценивают в Европе. Возможно, дело в его российском паспорте.

— Сборной России нет среди участников отбора к ЧМ-2026, зато есть тренер, который возглавлял нашу сборную на домашнем чемпионате мира. Ваше мнение о Станиславе Черчесове и шансах Казахстана попасть в финальную стадию турнира?

— Как я уже говорил, наш концерн очень подробно освещал чемпионат мира в России, который, кстати, прошел на высочайшем организационном уровне. Сборная России была в целом весьма средней по исполнителям командой, но остановилась всего в шаге от полуфинала. Помню, что наша съемочная бригада дважды ездила в расположение вашей сборной, чтобы взять интервью у ее главного тренера — Черчесова. В нашем понимании именно он был ключевой, системной фигурой в команде. Вот он-то наряду с Головиным и Дзюбой остался у меня в памяти с того турнира. Что касается сборной Казахстана, то с ней я не знаком. Не представляю себе, какой материал имеется в распоряжении Черчесова. Если судить со стороны по матчам казахстанских клубов в еврокубках и по выступлению сборной Казахстана в Лиге наций, то хвастаться там, мягко говоря, нечем. Однако каждый отборочный цикл — это ведь своя маленькая жизнь. Так что вдруг эта скромная сборная сможет прыгнуть выше головы и побороться за второе место в своей группе?

— Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн. Можно кратко о каждом сопернике Казахстана?

— Бельгия — фаворит группы. Но это не та звездная сборная, что взяла бронзу на ЧМ-2018. Да, на фоне других соперников по группе бельгийцы смотрятся сильнее, но при этом не выглядят одними из лидеров европейского футбола. К тому же еще вопрос, кто их будет тренировать в отборочном цикле: ходят разговоры, что Доменико Тедеско может покинуть команду. Уэльс — традиционно крепкая команда с характером, которая умеет бороться до конца. Северная Македония сейчас не так опасна, как в тот момент, когда обыграла нашу сборную, что стоило нам участия в чемпионате мира. Ну а Лихтенштейн — это Лихтенштейн. Особых иллюзий Казахстану в этой группе питать не стоит, но чудеса ведь иногда случаются, правда?