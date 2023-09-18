«Мне нравится Миранчук, но его удел в «Аталанте» — выход на замену». Мнение журналиста из Италии

«СЭ» поговорил с главным редактором издания из Бергамо Эудженио Соррентино.

В 4-м туре серии А «Фиорентина» обыграла «Аталанту» (3:2). Но главное событие — возвращение в состав бергамасков Алексея Миранчука: он вышел на поле на 80-й минуте и отыграл в общей сложности 18 минут с учетом компенсированного времени.

Своим мнением о роли и будущем российского полузащитника поделился Эудженио Соррентино — главный редактор сетевого издания из Бергамо zonamistamagazine.com.

— Все прошедшее лето итальянские СМИ уверяли, что Миранчук вновь покинет «Аталанту», а закончилось все тем, что клуб из Бергамо включил его в заявку как в серии А, так и в Лиге Европы. Неужели Джан Пьеро Гасперини в последний момент пересмотрел свое скептическое отношение к Алексею?

— Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в «Аталанте», но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом. Я с большой симпатией отношусь к Алексею с первых дней его пребывания в «Аталанте», да и все остальные, уверен, скажут в Бергамо то же самое. Но вот с футбольной точки зрения Миранчук, обладая талантом и незаурядной техникой, не смог себя проявить в полной мере. Он проиграл конкуренцию в первые два сезона, а сейчас вновь видится лишь резервистом. Как я понимаю, Миранчук остался в «Аталанте» только потому, что клуб не смог договориться с «Торино» о новой аренде или продаже Алексея, а других конкретных предложений по россиянину, видимо, не было. В самый последний момент в тот же «Торино» ушел в аренду форвард Сапата, а малиец Туре, как известно, вряд ли вернется в строй раньше января. В заявке «Аталанты» осталось свободное место, которое и занял Миранчук.

Фабиано Паризи, Йосип Брекало и Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

— Почему, на ваш взгляд, Миранчуку не удалось стать игроком стартового состава в «Аталанте», а вот сезон в «Торино» он провел именно в этой роли?

— При всем уважении к «Торино», конкуренция в группе атаки «Аталанты» на порядок или на два выше. На мой взгляд, Алексею не хватает стабильности, спортивной злости и жесткости, чтобы реализовать на сто процентов свой немалый потенциал. Плюс в «Торино» Иван Юрич, в отличие от Гасперини, сразу дал понять Миранчуку, что рассчитывает на него в роли основного игрока и всячески его поддерживал, в том числе и в публичном пространстве. Алексей на этом фоне неплохо проявил себя, а Юрич просил президента клуба купить игрока. Но «Торино» все равно не захотел платить те деньги, на которые претендовала «Аталанта». У нас говорят, что туринцы были готовы заплатить не более 8 миллионов евро, а «Аталанта» просила то ли 10, то ли 12.

— Кто сегодня входит в группу атаки «Аталанты»? И на что может рассчитывать Миранчук?

— Возьмите для примера свежую заявку «Аталанты» — на вчерашний матч против «Фиорентины». Атакующий треугольник составили в стартовом составе Копмейнерс, Де Кетелар и Лукман. Изначально в запасе остались Скамакка, Муриэль и Пашалич. Понятно, что Скамакка и Муриэль — это не прямые конкуренты Миранчуку, но они ведь все равно входят в обширную группу атаки. Если считать Алексея, то мы получаем семь кандидатов на три вакантных места в стартовом составе. Все не могут играть постоянно, даже при наличии пяти замен на матч, ведь Гасперини меняет не только игроков атаки. При этом Миранчук пропустил из-за травмы немалую часть предсезонной подготовки, он не принимал участия в тренировочных матчах. Ему объективно трудно рассчитывать на что-то серьезное. Вот на начало декабря у «Аталанты» намечен матч 1/8 Кубка Италии. Там у Миранчука есть шанс выйти в стартовом составе — с учетом сумасшедшего графика команды. Ну а в остальном его удел — это, похоже, выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного. Во всяком случае, на сегодня ситуация объективно видится именно такой. Впрочем, футбол ведь нередко преподносит сюрпризы: вдруг Миранчук сможет повернуть ситуацию в свою пользу?

Лукас Бельтран и Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

— Если говорить об «Аталанте» в целом, то на что рассчитывает команда в новом сезоне?

— Про перспективы в Лиге Европы говорить слишком рано, надо для начала дождаться старта в этом турнире. В серии А в идеале хотелось бы побороться за четвертое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов, но добыть его будет очень и очень трудно. В то же время «Аталанта» уже настолько привыкла играть в Европе, что не хочет от этого отказываться. Ну а Кубок Италии — это тот турнир, в котором «Аталанта» Гасперини уже дважды играла в финале. Конечно, этому тренеру хотелось бы еще раз добраться до решающего матча и все-таки выиграть трофей.

— Оцените вкратце вчерашнюю игру «Аталанты» против «Фиорентины» и отдельно — действия Миранчука.