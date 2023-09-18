Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:10

«Мне нравится Миранчук, но его удел в «Аталанте» — выход на замену». Мнение журналиста из Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук и Артур Мело
Алексей Миранчук и Артур Мело.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
«СЭ» поговорил с главным редактором издания из Бергамо Эудженио Соррентино.
Италия. Серия А. 4-й тур
17 сент, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
3:2
Аталанта

В 4-м туре серии А «Фиорентина» обыграла «Аталанту» (3:2). Но главное событие — возвращение в состав бергамасков Алексея Миранчука: он вышел на поле на 80-й минуте и отыграл в общей сложности 18 минут с учетом компенсированного времени.

Своим мнением о роли и будущем российского полузащитника поделился Эудженио Соррентино — главный редактор сетевого издания из Бергамо zonamistamagazine.com.

Арсен Захарян, Александр Головин, Александр Кокорин. Все россияне за рубежом: Захарян, Головин, Кокорин и еще два десятка легионеров

— Все прошедшее лето итальянские СМИ уверяли, что Миранчук вновь покинет «Аталанту», а закончилось все тем, что клуб из Бергамо включил его в заявку как в серии А, так и в Лиге Европы. Неужели Джан Пьеро Гасперини в последний момент пересмотрел свое скептическое отношение к Алексею?

— Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в «Аталанте», но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом. Я с большой симпатией отношусь к Алексею с первых дней его пребывания в «Аталанте», да и все остальные, уверен, скажут в Бергамо то же самое. Но вот с футбольной точки зрения Миранчук, обладая талантом и незаурядной техникой, не смог себя проявить в полной мере. Он проиграл конкуренцию в первые два сезона, а сейчас вновь видится лишь резервистом. Как я понимаю, Миранчук остался в «Аталанте» только потому, что клуб не смог договориться с «Торино» о новой аренде или продаже Алексея, а других конкретных предложений по россиянину, видимо, не было. В самый последний момент в тот же «Торино» ушел в аренду форвард Сапата, а малиец Туре, как известно, вряд ли вернется в строй раньше января. В заявке «Аталанты» осталось свободное место, которое и занял Миранчук.

Фабиано Паризи, Йосип Брекало и Алексей Миранчук
Фабиано Паризи, Йосип Брекало и Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

— Почему, на ваш взгляд, Миранчуку не удалось стать игроком стартового состава в «Аталанте», а вот сезон в «Торино» он провел именно в этой роли?

— При всем уважении к «Торино», конкуренция в группе атаки «Аталанты» на порядок или на два выше. На мой взгляд, Алексею не хватает стабильности, спортивной злости и жесткости, чтобы реализовать на сто процентов свой немалый потенциал. Плюс в «Торино» Иван Юрич, в отличие от Гасперини, сразу дал понять Миранчуку, что рассчитывает на него в роли основного игрока и всячески его поддерживал, в том числе и в публичном пространстве. Алексей на этом фоне неплохо проявил себя, а Юрич просил президента клуба купить игрока. Но «Торино» все равно не захотел платить те деньги, на которые претендовала «Аталанта». У нас говорят, что туринцы были готовы заплатить не более 8 миллионов евро, а «Аталанта» просила то ли 10, то ли 12.

Александр Кокорин. «Никто не понял, зачем брали Кокорина, его трансфер — один из самых нелепых». Итальянский журналист — о россиянах в Европе

— Кто сегодня входит в группу атаки «Аталанты»? И на что может рассчитывать Миранчук?

— Возьмите для примера свежую заявку «Аталанты» — на вчерашний матч против «Фиорентины». Атакующий треугольник составили в стартовом составе Копмейнерс, Де Кетелар и Лукман. Изначально в запасе остались Скамакка, Муриэль и Пашалич. Понятно, что Скамакка и Муриэль — это не прямые конкуренты Миранчуку, но они ведь все равно входят в обширную группу атаки. Если считать Алексея, то мы получаем семь кандидатов на три вакантных места в стартовом составе. Все не могут играть постоянно, даже при наличии пяти замен на матч, ведь Гасперини меняет не только игроков атаки. При этом Миранчук пропустил из-за травмы немалую часть предсезонной подготовки, он не принимал участия в тренировочных матчах. Ему объективно трудно рассчитывать на что-то серьезное. Вот на начало декабря у «Аталанты» намечен матч 1/8 Кубка Италии. Там у Миранчука есть шанс выйти в стартовом составе — с учетом сумасшедшего графика команды. Ну а в остальном его удел — это, похоже, выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного. Во всяком случае, на сегодня ситуация объективно видится именно такой. Впрочем, футбол ведь нередко преподносит сюрпризы: вдруг Миранчук сможет повернуть ситуацию в свою пользу?

Лукас Бельтран и Алексей Миранчук
Лукас Бельтран и Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

— Если говорить об «Аталанте» в целом, то на что рассчитывает команда в новом сезоне?

— Про перспективы в Лиге Европы говорить слишком рано, надо для начала дождаться старта в этом турнире. В серии А в идеале хотелось бы побороться за четвертое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов, но добыть его будет очень и очень трудно. В то же время «Аталанта» уже настолько привыкла играть в Европе, что не хочет от этого отказываться. Ну а Кубок Италии — это тот турнир, в котором «Аталанта» Гасперини уже дважды играла в финале. Конечно, этому тренеру хотелось бы еще раз добраться до решающего матча и все-таки выиграть трофей.

Саба Сазонов и&nbsp;Алексей Миранчук. «Сазонов — загадка, а Миранчук точно пригодился бы команде». Интервью редактора сайта о «Торино»

— Оцените вкратце вчерашнюю игру «Аталанты» против «Фиорентины» и отдельно — действия Миранчука.

— В первые минут 30 «Аталанта» произвела впечатление уверенной в себе команды, которая приехала во Флоренцию за победой. Но затем «Фиорентина» пришла в себя, а в итоге оказалась более готовой в плане физики. После третьего пропущенного гола «Аталанте» не хватило ни сил, ни остроты в атаке, чтобы добиться хотя бы ничейного исхода. Миранчук появился в конце встречи и расположился справа. Он пытался предлагать себя, но до чужих ворот не добирался. Однажды у него едва не получился хороший проникающий пас, который мог привести к выходу партнера один на один. Наше издание поставило ему оценку 5.5. Давайте пока сделаем скидку на то, что Алексей после травмы, к тому же у него давно не было игровой практики.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
0
Читайте также
Украинка Харлан объяснила решение не пожимать руку россиянке Смирновой на чемпионате мира
Американская группа Everybody Loves an Outlaw восхитилась выступлением Валиевой под их композицию
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
7
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
8
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
9
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
10
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
11
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
12
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
13
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
14
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
18
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
19
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 2 : 2
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 0 : 0
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 4 : 2
17.09 16:00
Монца – Лечче
 1 : 1
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 3 : 2
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 7 : 0
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и будущее-2023
Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы
Колосков: «У Миранчука европейская карьера не задалась»
«Никто не понял, зачем брали Кокорина, его трансфер — один из самых нелепых». Итальянский журналист — о россиянах в Европе
Миранчук заявлен за «Аталанту» под номером 59
Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции
«Сазонов — загадка, а Миранчук точно пригодился бы команде». Интервью редактора сайта о «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погба и допинг: похоже, это конец