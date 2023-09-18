Сегодня, 19:10
В 4-м туре серии А «Фиорентина» обыграла «Аталанту» (3:2). Но главное событие — возвращение в состав бергамасков Алексея Миранчука: он вышел на поле на 80-й минуте и отыграл в общей сложности 18 минут с учетом компенсированного времени.
Своим мнением о роли и будущем российского полузащитника поделился Эудженио Соррентино — главный редактор сетевого издания из Бергамо zonamistamagazine.com.
— Все прошедшее лето итальянские СМИ уверяли, что Миранчук вновь покинет «Аталанту», а закончилось все тем, что клуб из Бергамо включил его в заявку как в серии А, так и в Лиге Европы. Неужели Джан Пьеро Гасперини в последний момент пересмотрел свое скептическое отношение к Алексею?
— Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в «Аталанте», но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом. Я с большой симпатией отношусь к Алексею с первых дней его пребывания в «Аталанте», да и все остальные, уверен, скажут в Бергамо то же самое. Но вот с футбольной точки зрения Миранчук, обладая талантом и незаурядной техникой, не смог себя проявить в полной мере. Он проиграл конкуренцию в первые два сезона, а сейчас вновь видится лишь резервистом. Как я понимаю, Миранчук остался в «Аталанте» только потому, что клуб не смог договориться с «Торино» о новой аренде или продаже Алексея, а других конкретных предложений по россиянину, видимо, не было. В самый последний момент в тот же «Торино» ушел в аренду форвард Сапата, а малиец Туре, как известно, вряд ли вернется в строй раньше января. В заявке «Аталанты» осталось свободное место, которое и занял Миранчук.
— Почему, на ваш взгляд, Миранчуку не удалось стать игроком стартового состава в «Аталанте», а вот сезон в «Торино» он провел именно в этой роли?
— При всем уважении к «Торино», конкуренция в группе атаки «Аталанты» на порядок или на два выше. На мой взгляд, Алексею не хватает стабильности, спортивной злости и жесткости, чтобы реализовать на сто процентов свой немалый потенциал. Плюс в «Торино» Иван Юрич, в отличие от Гасперини, сразу дал понять Миранчуку, что рассчитывает на него в роли основного игрока и всячески его поддерживал, в том числе и в публичном пространстве. Алексей на этом фоне неплохо проявил себя, а Юрич просил президента клуба купить игрока. Но «Торино» все равно не захотел платить те деньги, на которые претендовала «Аталанта». У нас говорят, что туринцы были готовы заплатить не более 8 миллионов евро, а «Аталанта» просила то ли 10, то ли 12.
— Кто сегодня входит в группу атаки «Аталанты»? И на что может рассчитывать Миранчук?
— Возьмите для примера свежую заявку «Аталанты» — на вчерашний матч против «Фиорентины». Атакующий треугольник составили в стартовом составе Копмейнерс, Де Кетелар и Лукман. Изначально в запасе остались Скамакка, Муриэль и Пашалич. Понятно, что Скамакка и Муриэль — это не прямые конкуренты Миранчуку, но они ведь все равно входят в обширную группу атаки. Если считать Алексея, то мы получаем семь кандидатов на три вакантных места в стартовом составе. Все не могут играть постоянно, даже при наличии пяти замен на матч, ведь Гасперини меняет не только игроков атаки. При этом Миранчук пропустил из-за травмы немалую часть предсезонной подготовки, он не принимал участия в тренировочных матчах. Ему объективно трудно рассчитывать на что-то серьезное. Вот на начало декабря у «Аталанты» намечен матч 1/8 Кубка Италии. Там у Миранчука есть шанс выйти в стартовом составе — с учетом сумасшедшего графика команды. Ну а в остальном его удел — это, похоже, выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного. Во всяком случае, на сегодня ситуация объективно видится именно такой. Впрочем, футбол ведь нередко преподносит сюрпризы: вдруг Миранчук сможет повернуть ситуацию в свою пользу?
— Если говорить об «Аталанте» в целом, то на что рассчитывает команда в новом сезоне?
— Про перспективы в Лиге Европы говорить слишком рано, надо для начала дождаться старта в этом турнире. В серии А в идеале хотелось бы побороться за четвертое место, которое дает путевку в Лигу чемпионов, но добыть его будет очень и очень трудно. В то же время «Аталанта» уже настолько привыкла играть в Европе, что не хочет от этого отказываться. Ну а Кубок Италии — это тот турнир, в котором «Аталанта» Гасперини уже дважды играла в финале. Конечно, этому тренеру хотелось бы еще раз добраться до решающего матча и все-таки выиграть трофей.
— Оцените вкратце вчерашнюю игру «Аталанты» против «Фиорентины» и отдельно — действия Миранчука.
— В первые минут 30 «Аталанта» произвела впечатление уверенной в себе команды, которая приехала во Флоренцию за победой. Но затем «Фиорентина» пришла в себя, а в итоге оказалась более готовой в плане физики. После третьего пропущенного гола «Аталанте» не хватило ни сил, ни остроты в атаке, чтобы добиться хотя бы ничейного исхода. Миранчук появился в конце встречи и расположился справа. Он пытался предлагать себя, но до чужих ворот не добирался. Однажды у него едва не получился хороший проникающий пас, который мог привести к выходу партнера один на один. Наше издание поставило ему оценку 5.5. Давайте пока сделаем скидку на то, что Алексей после травмы, к тому же у него давно не было игровой практики.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
7
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
8
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
9
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
10
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
11
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
12
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
13
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
14
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
17
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
18
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|0 : 0
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|4 : 2
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|1 : 1
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|3 : 2
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|7 : 0
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -