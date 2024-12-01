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Кошмар в серии А: хавбек «Фиорентины» потерял сознание в матче с «Интером». Игра перенесена

Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
Игрока «Фиорентины» Эдоардо Бове уносят с поля на носилках после сердечного приступа.
Фото AFP
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Эдуардо Бове стало плохо на 17-й минуте.
Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Интер

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и миланским «Интером» был прерван в первом тайме из-за оказания медицинской помощи 22-летнему полузащитнику «фиалок» Эдоардо Бове. Футболист потерял сознание посреди игры — его экстренно отправили в больницу.

Что произошло

Бове вышел в стартовом составе «Фиорентины» на матч с «Интером», но уже на 17-й минуте встречи напугал зрителей и всех находившихся на поле игроков. Футболист рухнул на газон без сознания и не двигался.

На поле сразу же выбежали врачи обеих команд и начали оказывать итальянцу первую помощь. А вокруг него столпились игроки, закрывая обзор телевизионным камерам. На глазах некоторых из футболистов были слезы.

Затем на носилках Бове донесли до углового флажка, куда подъехала машина скорой помощи. Полузащитника тут же увезли в госпиталь.

Матч перенесен

Главный арбитр матча Даниэле Довери сразу остановил встречу, отправив команды в подтрибунное помещение. Чуть позже было принято решение перенести игру на другой день, поскольку и зрители, и футболисты оказались в шоке от случившегося.

Пока нет достоверной информации о здоровье Бове. Как сообщает источник Sky Sport, итальянец дышит самостоятельно, но все еще «находится в бессознательном состоянии». По информации агентства ANSA, у Эдоардо случился эпилептический припадок, который сопровождался остановкой сердца.

Фото AFP

Первый год в «Фиорентине»

22-летний полузащитник является воспитанником «Ромы». Бове уже провел 14 матчей за молодежную сборную, а в «Фиорентину» перешел в 2024 году.

В нынешнем чемпионате Италии Эдоардо успел провести 11 матчей и забить один гол.

«Фиорентина» идет на третьем месте в серии А. У команды 28 очков после 13 туров. Столько же — у «Интера», который пока обходит «фиалок» по дополнительным показателям.

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Не первый подобный случай

В последнее время футболисты теряют сознание во время матчей все чаще. Один из самых страшных случаев произошел на чемпионате Европы-2020. У полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена в матче с Финляндией 12 июня 2021 года остановилось сердце. Как и Бове, он неожиданно рухнул на газон посреди игры.

Вовремя оказанная медицинская помощь спасла спортсмену жизнь. Эриксен вернулся на поле и в 2022 году в составе национальной команды поехал на чемпионат мира в Катаре. Сейчас 32-летний полузащитник отлично себя чувствует и играет за «Манчестер Юнайтед». Правда, выступает он с кардиостимулятором.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Эдоардо Бове
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