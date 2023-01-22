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Италия

Сегодня, 14:15

«Миранчук — наша любовь! Мы им очень довольны». В Италии в восторге от гола российского игрока

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук празднует гол с партнерами по команде.
Фото Global Look Press
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Мяч Алексея принес «Торино» первую за 47 лет победу во Флоренции.

Алексей Миранчук — герой матча с «Фиорентиной». Российский полузащитник провел на поле 90 минут, забил победный гол и принес «Торино» первую за 47 лет победу во Флоренции в серии А.

Неудивительно, что хавбек получил отличную прессу в Италии: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 7.0, Corriere dello Sport 7.0

Обложка газеты Tuttosport.

Правда, лучшим в матче с «Фиорентиной» медиа признали полузащитника «Торино» и новобранца сборной Италии Риччи: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 8.0, Corriere dello Sport — 7.0.

Вот как оценили игру Миранчука главный тренер туринцев, партнер по команде и эксперты.

Никола Влашич и&nbsp;Алексей Миранчук. В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом

Иван Юрич, главный тренер «Торино»:

— Миранчук — наша любовь. Мы им очень довольны. Он пропустил 6 или 7 матчей из-за травмы, но забивает нужные и красивые голы. Он особенный парень, с ним приятно иметь дело. У талантливых ребят бывают моменты, когда что-то не получается, им иногда не хватает стабильности. Но я в любом случае доволен тем, как Миранчук работает на команду: он не только обостряет впереди, но и помогает при оборонительных действиях.

Демба Шек, атакующий полузащитник «Торино»:

— Мира — классный парень, мой товарищ. Люблю выпить с ним кофе. Он очень позитивный человек, с ним легко общаться. На тренировках я учусь у него, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно, и я не стесняюсь им восхищаться! Перед матчем я сказал ему, что он забьет — так и получилось. Рад, что мы победили.

Алексей Миранчук в матче против "Фиорентины". Фото Global Look Press
Алексей Миранчук в матче против «Фиорентины».
Фото Global Look Press

Лоренцо Минотти, многолетний капитан «Пармы», обладатель Кубка Кубков и Кубка УЕФА, вице-чемпион мира-1994, ныне комментатор и эксперт Sky Sport:

— Я ведь был защитником, поэтому хорошо понимаю коллег, которым приходится трудно против Миранчука. Вроде бы все знают, что у него убойная левая нога, но у русского получаются такие быстрые и хлесткие удары, что их не успевают перехватить. Когда у Миранчука есть хоть немного пространства справа на линии штрафной или около нее, то любой его удар оттуда можно считать голевым моментом.

Алексей Миранчук. «Миранчуку надо надеяться, что он останется в «Торино». Взгляд из Италии на выступления российского легионера

Маттео Далла Вите, журналист La Gazzetta dello Sport:

— Это четвертый гол Миранчука за «Торино». Русский исполнил классный удар с какой-то обезоруживающей простотой. В этой игре он в целом проявил себя отменно, эффективно используя мастерство на благо всей команды.

Что пишут итальянские СМИ об игре Алексея Миранчука.

Андреа Джаннатазио, журналист Corriere dello Sport, автор репортажа с матча «Фиорентина» — «Торино»:

— Первые полчаса Миранчук был незаметен, временами он и вовсе выглядел заснувшим игроком. Зато его пробуждение получилось громким и ярким. Он забил мастерский гол и принес «Торино» победу во Флоренции, где туринцы последний раз выигрывали почти 50 лет назад. Я тогда еще даже не родился!

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Footboom
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В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом