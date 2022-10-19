«Саша умеет наслаждаться жизнью и получать за это большие деньги». Что думают о Кокорине в Италии

Журналист из Флоренции — об итальянской жизни русского легионера.

Журналист издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио из Флоренции поделился своим мнением об Александре Кокорине, который в данный момент арендован кипрским «Арисом».

«Голы Кокорина на Кипре никто всерьез не воспринимает»

— В 10 турах серии А «Фиорентина» забила всего восемь голов, в то время как у Кокорина три мяча в восьми играх. Может, зря вы его отпустили из своей Флоренции на Кипр?

— Хорошая шутка (смеется). Мы тут во Флоренции давно поняли, что там, где Кокорин, всегда улыбка — как в прямом, так и в переносном смысле. Саша умеет наслаждаться жизнью и получать за это большие деньги: в этом плане он даст фору кому угодно. Во Флоренции умеют ценить позитивных по жизни людей, так что никакого негатива к Кокорину как не было, так и нет. До нас долетают новости о его голах на Кипре, а на днях мы тут изучали его высказывания о жизни в нашем городе. Кокорин ведь остается игроком «Фиорентины», так что мы о нем не забываем! Ну а с голами у «фиалок» действительно дело обстоит неважно, как и с положением в турнирной таблице. В ближайшую субботу матч против вернувшегося к победам «Интера», и перед этой игрой весьма тревожно за результат.

— На старте сезона от «Фиорентины» ждали куда большего. Не рискует ли тренер Винченцо Итальяно, с которым Кокорин не нашел общего языка, лишиться своего места?

— У Итальяно приличный кредит доверия на фоне успешного прошлого сезона. Да и в Лиге конференций не все так плохо. Хотя, конечно, этот турнир уступает по престижу и Лиге чемпионов, и Лиге Европы. У тренера контракт с «Фиорентиной» до 2024 года с опцией продления еще на один сезон. И зарплата немаленькая — 1,7 миллиона евро за сезон. Так что его досрочное увольнение обошлось бы клубу в немалые деньги.

— То есть в конце нынешнего сезона Кокорин в любом случае вернется именно к этому тренеру?

— Работа любого тренера нынче настолько непредсказуема, что сегодня загадывать бесполезно. Да и говорить сейчас с определенностью о возвращении Кокорина во Флоренцию я бы тоже не стал. «Фиорентина» не рассчитывает на Сашу, а его голы на Кипре никто здесь всерьез не воспринимает. Так что клуб будет вновь искать выход из положения. При этом сам Итальяно изначально, мне кажется, не верил в Кокорина. Если бы тот еще набрал приличную форму и избежал череды мелких травм, то Итальяно мог бы изменить свою позицию. Но Кокорин не предоставил тренеру такого шанса. При этом сам Винченцо ни разу публично не критиковал Александра, к его отдаче на тренировках вопросов тоже не было. По крайней мере в публичном пространстве.

«Кокорин войдет в историю как один из самых провальных трансферов»

— На нескольких флорентийских сайтах видел высказывания Кокорина о том, что на тренировках он выглядел то ли сильнее, то ли не слабее Душана Влаховича. Видимо, Александр считает, что заслуживал место в составе.

— На момент своего приезда во Флоренцию Саша точно превосходил Душана в одном аспекте — в зарплате. Причем сильно превосходил: аж в два раза, даже чуть больше. В Италии ведь данные о зарплатах футболистов имеются в открытом доступе, так что это не тайна. Ну а что касается конкуренции Кокорина с Влаховичем на поле, то ее, разумеется, не было изначально и в помине. Жаль, конечно, что у Саши ничего не получилось в «Фиорентине», но сдается мне, что он не жалеет о знакомстве с Флоренцией: это один из красивейших городов Европы с прекрасной кухней и не самым плохим климатом.

— Вы как-то говорили мне, что на летнем сборе «Фиорентины» на севере Италии болельщики охотно фотографировались с Кокориным и брали у него автографы.

— Подтверждаю! Я же говорю, что негатива к нему не было. А вот интерес при личной встрече был. Людей ведь всегда интересуют загадочные люди, о которых много говорят, но которых редко видят. Сфотографироваться с фольклорным персонажем — для многих большая удача, так что при случае болельщики «Фиорентины» и просили об этом Кокорина.

Александр Кокорин. Фото Соцсети

— Доводилось ли вы вам лично за это время общаться с Кокориным или где-то пересекаться с ним?

— За время своего пребывания в «Фиорентине» Кокорин не дал здесь ни одного интервью, если не считать его официальной презентации и одного разговора с клубной пресс-службой. «Фиорентина», видимо, сама не хотела выводить Кокорина в публичное пространство, хотя его презентация была организована с немалой помпой. В городе мне не доводилось сталкиваться с Кокориным, да и от коллег я ничего на эту тему не слышал. Про Александра много чего интересного писали и рассказывали до его приезда во Флоренцию, но вот здесь у нас в городе он с пистолетами по улицам не ходил и ни в какие сводки не попадал. Никаких претензий в его адрес по части поведения я лично не встречал. Потому и говорю, что болельщики были настроены по отношению к Саше миролюбиво и с любопытством разглядывали его, если он попадался им в городе или на сборах.

— Если подытожить ваши впечатления от Кокорина за то время, что он провел во Флоренции, то каковы они?

— С футбольной точки зрения у него ничего здесь не получилось. К сожалению, Саша войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов среди легионеров. С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Улыбка Александра изначально вызывала симпатию, ну а его желтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами. Кокорин иной раз выходил в них из тренировочного центра и неспешно уходил куда-то вдаль. В них же его поймали болельщики в центре города на одном из самых запоминающихся видео, которые связаны с ним за этот период. Я же говорю: Саша умеет наслаждаться жизнью, так что удачи ему и в дальнейшем!