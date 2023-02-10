Чемпион Италии — в затяжном кризисе. Виноваты травмы и слабая работа на рынке

Что происходит с «Миланом».

Это правда кризис?

2023 год начался для «Милана» просто катастрофически. Если в первом после рестарта серии А матче россонери обыграли на выезде «Салернитану» (2:1), то потом последовала серия из семи подряд встреч без побед — две ничьих и пять поражений, причем четыре из них подряд и три с крупным счетом.

В чемпионате «Милан» свел вничью матчи с «Ромой» (когда 2:0 в последние 10 минут превратились в 2:2) и «Лечче» (тут, наоборот, 0:2 к перерыву превратились в 2:2, но от игры с командой из нижней части таблицы ждешь несколько иного), а потом проиграл трижды подряд — «Лацио» (0:4), «Сассуоло» (2:5) и «Интеру» (0:1). Плюс разгром в Суперкубке от того же «Интера» (0:3) и вылет из Кубка Италии от «Торино» (0:1), когда красно-черные с 70-й минуты играли в большинстве, но пропустили в концовке овертайма.

Это — самый настоящий кризис, самый серьезный с тех пор, как Стефано Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019-го и сначала вернул команду в Лигу чемпионов, а затем взял скудетто.

И это точно не назовешь невезением. Понятно, что когда команда терпит четыре поражения подряд, причем три из них разгромные, глупо говорить о недостатке удачи, но тем не менее. Просто зафиксируем: в матчах серии А «Милан» уступил по показателю xG «Роме», «Лечче», «Лацио», «Сассуоло» и «Интеру» — то есть во всех тех играх, где он не победил. Что характерно, если против «Ромы» разрыв был символический — 0,03, то чем дальше, тем больше он рос не в пользу россонери. Например, с «Лацио» было 1,04 на 2,81, а с «Сассуоло» — 0,50 на 2,07. В дерби с «Интером» все плотнее, но при этом сам «Милан» наиграл на жалкие 0,21 xG.

То есть проблемы не только с результатами, но и с игрой.

При этом такой провал совершенно не предсказывался. Еще на старте сезона было очевидно, что перерыв на ЧМ-2022 станет важнейшим фактором, который повлияет на выступление топ-клубов. Игроки должны были вернуться из расположения своих сборных в разном физическом и эмоциональном состоянии, и разбираться с этим нужно прямо на ходу. Как — тоже не очень понятно, потому что раньше такого опыта не было. Но «Милан», казалось, был в неплохом положении: сборная Италии на ЧМ-2022 не пробилась, в Катар ездили только шесть человек, а реально много играли лишь Оливье Жиру и Тео Эрнандес. Команда провела тренировочный сбор в Дубае, вернулись почти все травмированные — осенью россонери переживали настоящую эпидемию, когда одновременно вылетали по 10 человек.

Плохие матчи случались и в первой части сезона, но тогда это не приводило к потере очков. Наоборот, такие игры казались свидетельством зрелости команды, не в последнюю очередь ментальной. Яркий пример — встреча с «Эмполи» в начале октября (3:1). «Милан» играл так себе, по ходу матча потерял из-за травм Давиде Калабрию и Алексиса Салемакерса, все же кое-как забил, на последней минуте пропустил, но побежал вперед и в ответной атаке уже в компенсированное время заколотил победный гол, а потом еще один. Причем решающий мяч забил дублер Эрнандеса — запасной левый защитник Фоде Балло-Туре.

Или домашний матч со «Специей» (2:1), когда победный гол удалось соорудить на 89-й минуте благодаря удивительному акробатическому трюку Жиру, который на радостях сорвал футболку, за что получил вторую желтую карточку.

Сейчас ничего такого и близко нет.

Оливье Жиру. Фото Global Look Press

Что стало причиной такого спада?

Можно выделить три основные причины:

1) Травма Майка Меньяна. Француз — топ-вратарь, способный в одиночку вытаскивать матчи. Он получил повреждение икроножной мышцы еще в конце сентября в матче за сборную против Австрии в Лиге наций. По первоначальным прогнозам, Меньян должен был пропустить примерно месяц, и голкипер уже готовился вернуться на поле, рассчитывая в том числе и поехать на ЧМ-2022, но случился рецидив. А в начале января стало известно, что француз будет лечиться еще примерно два месяца и в лучшем случае сможет играть только в марте.

Чиприан Тэтэрушану — нормальный вратарь. Но определение «нормальный» в данном случае вряд ли можно считать комплиментом — тут оно скорее является синонимом прилагательного «средний». 36-летний румын достаточно опытен, чтобы не ошибаться грубо (за последнее время прям уж совсем «пенкой» можно назвать разве что второй гол от «Сассуоло»), но после возобновления сезона он совершенно не выручает.

31 пропущенный гол в 20 матчах — это многовато. По проценту отраженных ударов Тэтэрушану третий с конца в серии А — всего 63%. Для сравнения: в прошлом, чемпионском сезоне именно Меньян был лучшим вратарем лиги по проценту отраженных ударов — 81,2% (данные сайта fbref.com). Что называется, почувствуйте разницу.

2) Плохая форма лидеров. В частности, Жиру, Эрнандеса и Рафаэла Леау. С двумя французами все относительно объяснимо — оба провели по семь матчей на ЧМ-2022, а их команда драматично проиграла в финале. Показательной была встреча с «Интером» в серии А: Эрнандес крайне бледно выглядел на фоне Матео Дармиана, а Жиру запорол лучший момент «Милана», отвратительно обработав мяч в центре чужой штрафной после выхода «два в один».

Леау — самый талантливый игрок этого «Милана», который не раз вытаскивал для него матчи за счет индивидуального мастерства. Но сейчас португалец ужасен. Образец — игра с «Интером» в Суперкубке, где Леау являл собой наглядный пример запарывающего все что можно жадины-единоличника. Дошло до того, что Пиоли оставил его в запасе на дерби уже в чемпионате.

Рафаэль Леао. Фото Global Look Press

«У Леау огромный потенциал. Но ему нужно работать, чтобы быть более активным по ходу матча. Не жалею, что оставил Рафаэла в запасе, ведь я руководствовался тем, что видел на протяжении всей недели. В этом матче, учитывая состояние команды, я сделал верный выбор в плане перестановок», — комментарий тренера после матча был вполне однозначен.

Вероятно, одной из причин этого спада является неопределенность с будущим — прежде всего в голове у самого Леау. Его контракт с «Миланом» истекает следующим летом, а интерес к 23-летнему португальцу большой.

3) Слабая трансферная кампания. В январе «Милан» вообще не выходил на рынок, а летние новички команду особо не усилили. Главное приобретение — талантливый 21-летний бельгиец Шарль де Кетеларе, купленный у «Брюгге» за 32 миллиона евро, пока никак не адаптируется: всего один ассист за 22 матча в серии А и Лиге чемпионов (906 минут на поле).

Взятые из бундеслиги под занавес трансферной кампании 21-летний центральный защитник Малик Тиав и 19-летний опорник Астер Вранкс выходят совсем редко. У первого пять матчей и 143 минуты на поле, у второго — семь матчей и 70 минут в серии А.

Подписанный на правах свободного агента Дивок Ориги в основном лечился. У бельгийца вроде бы солидные 19 матчей во всех турнирах, но если брать минуты на поле — их всего 654, и всего пять игр в стартовом составе. При этом из-за различных травм Ориги пропустил восемь игр.

По сути, «Милан» никак не усилился. Этому есть причины. В частности, повлияла смена владельца — в мае фонд Elliot продал клуб другому американскому инвестфонду Red Bird. Из-за этого никак не могли продлить контракты с руководителями спортивного блока — Паоло Мальдини и Фредериком Массарой. Это случилось только 1 июля. Такая подвешенная ситуация сказывалась на работе россонери на рынке — клуб, например, упустил защитника Свена Ботмана. Один из лучших игроков французской лиги 1 в составе «Лилля» не стал ждать и уехал в «Ньюкасл».

Что дальше?

Ничего удивительного, что в такие плохие периоды начинаются разговоры о смене тренера, хотя Пиоли осенью и подписал с «Миланом» новое соглашение с повышением зарплаты до 2,4 миллиона евро. La Repubblica написала о вариантах с Антонио Конте и Роберто Де Дзерби. Не сильно похоже на правду, учитывая запросы Конте как по зарплате (сейчас у него 17 миллионов евро), так и по трансферам и то, что за Де Дзерби придется заплатить отступные. Тем не менее хештег #PioliOut уже мелькает в соцсетях.

Важным маркером должны стать матчи с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, первый из которых уже меньше чем через неделю — 14 февраля.