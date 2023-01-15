«Миранчуку надо надеяться, что он останется в «Торино». Взгляд из Италии на выступления российского легионера

Интервью с бывшим защитником «Интера» Массимо Паганином.

52-летний Массимо Паганин — бывший защитник с большим опытом выступлений в серии А — поиграл за «Фиорентину», «Интер», «Аталанту» и другие итальянские команды. В последние годы работает комментатором и экспертом на телеканалах концерна Mediaset. Паганин поделился своим мнением о выступлении Алексея Миранчука за «Торино» в эксклюзивном интервью «СЭ».

— Как вам игра Миранчука в этом сезоне?

— В сенсационном матче Кубка Италии, где «Торино» обыграл в меньшинстве «Милан» на «Сан-Сиро» (1:0. — Прим. «СЭ»), он не впечатлил. В матче со «Специей» в серии А тоже провел бледный матч. Но нельзя не отметить, что в целом в «Торино» ему дышится куда свободнее, чем в «Аталанте». Иван Юрич доверяет Миранчуку и практически все время выпускает его в стартовом составе, о чем в Бергамо Алексей мог только мечтать. Джанпьеро Гасперини — сильный тренер, но очень сложный человек, и далеко не каждому удается найти с ним общий язык. Судя по всему, Миранчук — из тех игроков, которому особенно важно личное общение с главным тренером, а Гасперини это как раз не практикует. Похоже, что с Юричем Алексей нащупал в «Торино» тот личный контакт, которого ему не хватало в Бергамо.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

— Что изменилось в игре Миранчука за «Торино» в лучшую сторону по сравнению с его выступлениями за «Аталанту»?

— В первую очередь — появилась игровая практика. Миранчук стал играть постоянно, и это добавляет ему уверенности. Партнеры при этом стараются играть на Миранчука в Турине значительно чаще, чем это было в Бергамо. Во всяком случае, у меня такие впечатления от тех матчей, что я видел с участием вашего футболиста. В «Аталанте» он был стопроцентным игроком эпизода, в «Торино» же активнее участвует в командной игре и добавляет ей красок, хотя стабильности Алексею по-прежнему не хватает, чтобы называться лидером. В «Торино», конечно, не такая конкуренция, как в «Аталанте», плюс в Бергамо идет определенная перетасовка состава, недаром же только что ушел и Малиновский. Кстати, Малиновский с ходу вышел в стартовом составе «Марселя», что лишний раз подтверждает его класс. Ну а Миранчуку надо надеяться на то, что он задержится в «Торино» и что Юрич подольше останется там главным тренером. Тогда Алексею будет проще в серии А.

— Вы бывший защитник, причем довольно жесткий. Чем неудобен Миранчук для защитников?

— Знаете, в мое время не существовало еще и в помине никакого ВАР. Да и камер было маловато, так что мы, защитники, иной раз позволяли себе лишнее, а нас за это не наказывали. Сегодня же все находится под прицелом телекамер! Мне представляется, что Миранчук не любит жесткую борьбу, в мое время ему было бы куда сложнее против нашего брата, чем сейчас, ха-ха.

Миранчук неудобен для защитников тем, что у него быстрое мышление, он принимает нестандартные ходы. Когда Алексей с мячом, то может исполнить острое действие быстрее, чем оппонент успеет об этом подумать. Отсюда и главный рецепт для соперников — поменьше давать Алексею владеть мячом, ведь он на любом пятачке поля может придумать что-то острое. Ну а ему самому, наоборот, следует чаще открываться и предлагать себя партнерам. Ну и добавить в жесткости тоже все-таки не помешает. У Миранчука немалый потенциал, но в серии А он до сих пор не проявляет себя на все сто процентов.