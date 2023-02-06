Миранчук: луч света в темном лесу «дровосеков» из «Торино»

В воскресенье, 5 февраля, корреспондент «СЭ» побывал в Турине, где гранатовые при участии нашего легионера одержали трудную победу над «Удинезе» (1:0) в матче 21-го тура серии А.

Слева от нас с экс-тренером «Зенита» Андреа Сканавино сидел знаменитый португалец Паулу Соуза. Справа — Фабио Гроссо, чемпион мира-2006, автор золотого послематчевого пенальти в финале с Францией. Соуза ищет новую работу в качестве главного тренера, Гроссо уверенно лидирует в этой роли в серии В с командой «Фрозиноне». Как Фабио умудрился досидеть до конца невероятной по своему убожеству игры на Олимпийском стадионе, я так и не понял. Зато прекрасно понял Соузу, который сбежал с ВИП-трибуны минут за 15 до окончания этого жалкого зрелища.

Признаюсь, давно не видел живьем настолько яркой антирекламы серии А. Матч «дровосеков» из «Торино» с «полуфабрикатами» из «Удинезе» поверг в уныние, а ведь обе команды декларируют желание попасть в еврокубки. Из десяти полевых игроков хозяев, вышедших в стартовом составе, настоящими футболистами, имеющими профильное образование, выглядели только двое — голландский защитник Схурс и наш Миранчук. Может быть, с натяжкой, еще кандидат в сборную Италии Риччи. Остальные «быки» смотрелись так, словно их занесло в этот вид спорта по недоразумению. Не исключено, что в воскресенье я просто побывал на одном из худших матчей команды Ивана Юрича в этом сезоне. Но в любом случае видеть ТАКОЕ в исполнении седьмого на сегодня клуба итальянского чемпионата — грусть и печаль.

Алексей Миранчук. ФК «Торино»

Не имеющие понятия о технике игроки, отсутствие созидательной мысли, низкие скорости и заторможенное мышление — во времена Соузы, а затем и Гроссо серия А была другим турниром по качеству. Вышедший после перерыва на замену экс-армеец Влашич оказался тенью самого себя лучшего образца, а талантливый Радоньич не попал в заявку. Отсутствовал в ней из-за небольшого повреждения и новичок Илич, на которого Юрич делает большую ставку: этот хавбек, только что купленный у «Вероны», действительно хорош, но ему надо еще реализовать свой потенциал. Пока же уход полузащитника Лукича в «Фулхэм» выглядит почти трагедией: сейчас в средней линии гранатовых и близко нет никого похожего на серба по футбольному интеллекту.

При этом Миранчук в те нечастые моменты, когда к нему попадал мяч, выглядел на фоне партнеров инопланетянином с точки зрения техники. В первом тайме Алексей отдал несколько таких передач, которым позавидовал бы Соуза. Но Паулу в свое время окружали не менее звездные люди, чем он сам, а вот нынешние товарищи Миранчука по команде так и не поняли, что им предлагал русский легионер. И очень жаль, что Леша по-прежнему стесняется брать игру на себя и чаще оказываться в гуще событий: и ему самому, и всему «Торино» была бы от такого большая польза. Именно по этой причине Миранчука нельзя назвать лидером «быков». Да, экс-железнодорожник — лучик света в этом темном туринском лесу, но человек, ведущий за собой всех остальных, — это совсем иное. Так что предлагаю не путать понятия.

Сегодняшний убогий в смысле зрелищности «Торино» не идет ни в какое сравнение с той яркой «Аталантой», где у Алексея были классные партнеры, но парню не удалось выиграть жесткую конкуренцию за место в составе. В Турине же ее нет — как нет никаких сомнений, что до конца сезона-2022/23 наш полузащитник (дай бог обойдется без травм) обязан постоянно выходить в старте. Если, конечно, Юрич хочет видеть остроту и изюминку в атаке.

Но вот что дальше? Сможет ли и, главное, захочет ли прижимистый хозяин гранатовых Урбано Кайро выкупить права на Алексея у «Аталанты»? Юрич как главный тренер вроде бы настаивает на этом, однако пока сам не торопится продлевать контракт. Хорват прекрасно понимает, что с таким подбором исполнителей, как сейчас, добиться чего-то серьезного невозможно. Судя по всему, Иван пытается понять, сможет ли клуб вслед за январской покупкой Илича сохранить Миранчука (а также Влашича, который тоже в аренде) и добавить качества бледному пока «Торино». С такими слабыми людьми на флангах и в отсутствие хотя бы одного забивного форварда рассчитывать особо не на что — разве что болтаться где-то в районе десятого места.

Алексей Миранчук (слева) в матче против «Удинезе». ФК «Торино»

Так что Юричу предстоит в самое ближайшее время решить для себя, что делать дальше: оставаться и настаивать на усилении или перейти в другой клуб или даже чемпионат, ведь на Ивана есть спрос и за пределами Апеннин. Судьба Миранчука, видимо, в немалой степени зависит от решения 47-летнего специалиста. Хочется, чтобы Алексей остался в Турине под его руководством, продолжил постоянно выходить на поле и получил в партнеры более качественных футболистов.

В заключение приведу оценки, которые итальянские СМИ поставили Миранчуку за матч против «Удинезе»: Tuttosport — 7,0; Corriere dello Sport — 6,5; La Gazzetta dello Sport — 6,0.