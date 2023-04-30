Как Неаполь готовится к безудержному празднованию. «Наполи» может оформить историческое чемпионство уже сегодня

Чем живет город, видевший последнее скудетто еще при Марадоне.

Скандальный перенос матча

Наш хороший знакомец Лучано Спаллетти выиграет скудетто с «Наполи» уже сегодня или, в крайнем случае, на первой неделе мая, когда состоятся сразу два тура серии А. Экс-тренер «Зенита», которому в прошедшем марте исполнилось 64 года, завоюет первый для себя чемпионский титул в Италии. Для «Наполи» же он станет лишь третьим в истории.

По этому случаю весь центр Неаполя и особенно знаменитый и суперколоритный Испанский квартал уже давно увешаны и заставлены изображениями самого скудетто с цифрой «3», портретами и картонными фигурами игроков «Наполи» и Лучано Спаллетти.

Неаполь готовится к празднованию чемпионства «Наполи». Георгий Кудинов

Неаполь давно сошел с ума от счастья. Как очевидец могу сказать, что празднование чемпионства идет в городе уже не первую неделю: осталось только поставить жирную точку в виде официального подтверждения титула. Неаполитанцы традиционно считаются одними из самых суеверных представителей Апеннинского полуострова, но в этот раз они наплевали на клише. Отрыв команды Спаллетти от преследователей настолько велик, а игра команды до начала апреля смотрелась настолько убедительно, что даже самые осторожные скептики давно отбросили все сомнения.

Неаполь готовится к празднованию чемпионства «Наполи». Георгий Кудинов

Чтобы стать чемпионом Италии уже в этом туре, «Наполи» изначально надо было выигрывать на своем поле региональное дерби у «Салернитаны». Выигрывать и ждать, что следующим днем «Лацио» не обыграет «Интер» в Милане. Матч неаполитанцев был назначен на 15 часов субботы, однако менее чем за двое суток до игры местные власти заставили перенести поединок на то же время воскресенья. Подобное решение обосновано тем, что в случае завоевания титула в этом туре органам правопорядка будет якобы проще контролировать и купировать ситуацию с безудержным празднованием, которое начнется на стадионе имени Диего Марадоны.

Между тем никто пока не представляет себе истинных масштабов предстоящего сумасшествия в Неаполе, хотя очень многие подозревают, что точно не обойдется без локальных беспорядков, несчастных случаев и инцидентов с участием горячих неаполитанцев.

Решение о переносе порадовало «Наполи», который теперь сыграет не перед идущим вторым «Лацио», а после него. Но одновременно пострадавшей стала «Салернитана». Во-первых, с руководством этого клуба никто вообще не советовался — его просто поставили перед фактом, что матч перенесли. Во-вторых, уже в среду команде из Салерно играть против набравшей ход «Фиорентины». Кстати, сам «Наполи» проведет свой следующий матч в четверг, то есть получается, что у «Салернитаны» просто украли лишний день на подготовку к важной домашней игре. При этом нет гарантий, что «Наполи» станет чемпионом именно сегодня, так что решение о переносе матча против «Салернитаны» рискует стать вдвойне скандальным.

Неаполь готовится к празднованию чемпионства «Наполи». Георгий Кудинов

Почему чемпионство так важно для Неаполя

Впрочем, болельщиков «Наполи» такие «мелочи» волнуют меньше всего. Те два скудетто из прошлого века, добытые великим Марадоной, многие вообще не застали. А кто-то был еще совсем маленьким для того, чтобы осознать масштаб случившегося. За последние 33 года мир изменился до неузнаваемости, а сам легендарный аргентинец ушел из жизни.

Впрочем, о нем никто в Неаполе не забыл и забывать не собирается: изображений Марадоны в Испанском квартале куда больше, чем портретов нынешних игроков «Наполи», а паломничество к дворику Диего, где все посвящено только ему, превратилось в настоящее безумие. Нескончаемые потоки итальянцев и иностранцев текут сюда днем и ночью, периодически даже приходится выставлять полицейский пост. С неминуемым приближением третьего скудетто «Наполи» дворик Марадоны в Испанском квартале окончательно стал одним из главных символов города: Диего незримо будет присутствовать везде во время надвигающегося безумия.

Портреты Диего Марадоны в Неаполе. Георгий Кудинов, Фото «СЭ»

Кто бывал в Неаполе и видел, как там любят футбол и «Наполи», легко поймет, почему город сходит с ума. Кто не бывал, просто поверьте на слово: для Неаполя чемпионство — действительно историческое событие. Первый скудетто случился в 1987 году, второй — в 1990-м. С тех пор и до нашего времени серию А выигрывали только клубы из Турина, Милана и Рима, если не считать давнего сюрприза в виде Генуи с ее «Сампдорией» в 1991 году. При этом столичные «Рома» и «Лацио» взяли за последние три десятка лет всего по одному титулу каждый (первые в 2000 году, вторые — в 2001-м), а все остальные скудетто доставались только Турину в лице «Ювентуса» и Милану с его «Миланом» и «Интером».

Так что для Неаполя, который является символом Юга Италии и антагонистом Севера страны, нынешний скудетто — больше, чем просто футбольный титул. Это отождествление собственной гордости и признание своей значимости для всей Италии, в которой Север очень часто насмехается над Югом, относясь к нему как минимум с пренебрежением.

Неаполь готовится к празднованию чемпионства «Наполи». Георгий Кудинов

Ни Турину, ни Милану не оценить всей глубины и значимости события для Неаполя. В первом городе отпраздновали 43 завоевания скудетто (36 у «Ювентуса» и еще 7 у «Торино»). У Милана таковых 38 — «Милан» и «Интер» делят чемпионские титулы ровно пополам. А вот для Неаполя это будет всего лишь третье чемпионство, зато каждое из них «весит» в понимании неаполитанцев с десяток трофеев, уехавших Турин или Милан. Завоевывая свой третий скудетто, «Наполи» обходит «Фиорентину» и «Лацио» и догоняет «Рому». Да, у столицы Италии в общей сложности пять титулов против без пяти минут трех у Неаполя, но для болельщиков «Наполи» важно, что их клуб опережает одну столичную команду и догоняет другую, самую популярную в Риме.

Неаполь готовится к празднованию чемпионства «Наполи». Георгий Кудинов

Пускай у города Генуя целых 10 скудетто (9 у «Дженоа» и одно у «Сампдории»), а у клуба «Болонья» их 7, как и у мало кому сегодня известной команды «Про Верчелли» (самый «свежий» из них датирован 1922 годом, а сам клуб сейчас выступает в серии С). Но это совсем другая история. Ни «Дженоа», ни «Болонья», ни тем более экзотический «Про Верчелли» не являются раздражителями для неаполитанцев. А вот «Ювентус» и «Милан» с «Интером» — совсем иное дело. Утереть нос всем трем китам кальчо — наивысшее наслаждение для города, который жил этим ожиданием 33 года.

Вот почему чемпионство для Неаполя — это не просто достижение в области спорта, а самый желанный городской праздник, который только может случиться. Наверное, лишь сами неаполитанцы могут понять и оценить всю значимость происходящего. Сегодня или на следующей неделе их город захлебнется таким цунами эмоций, какое невозможно ни в одном другом месте Италии. Остается только надеяться, что урон от этого безудержного фольклорного праздника окажется в меру приемлемым.