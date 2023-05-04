Есть третье скудетто в истории.

Прямо сейчас Неаполь — самое счастливое место на земле, и оказаться в нем — значит, получить незабываемые впечатления на всю жизнь. В одном из самых атмосферных городов Европы после ничьей «Наполи» с «Удинезе» берет старт грандиозная вечеринка, которая продлится... Самым корректным продолжением фразы будет «очень долго».

Фабио Капелло как-то сказал, что когда выигрываешь скудетто с «Ромой», Рим празднует потом целый год; с «Миланом» — торжества идут неделю; а после скудетто с «Ювентусом» у него на следующий день буднично спрашивали в офисе, что дальше. История, которая хорошо иллюстрирует менталитет как клубов, так и городов, которые они представляют. Так что как долго и насколько бурно будет отмечать Неаполь, можно только представить.

«Вы даже не представляете, чего вы не увидели». Это знаменитое граффити появилось на ограде главного кладбища Неаполя в 1987-м, сразу после первого в истории «Наполи» скудетто. Наверняка и сейчас появится что-то, что станет потом легендарным, а власти города еще за пару месяцев до оформления титула просили неаполитанцев постараться как-то поберечь памятники истории и архитектуры — все же Неаполь во многом живет за счет туризма.

У победы всегда много отцов. Избитое, но оттого не перестающее быть точным выражение. Иногда это приводит к печальным последствиям, как, например, в «Спартаке», где так и не смогли поделить славу после первого после продолжительного перерыва чемпионства. Хочется, чтобы в Неаполе смогли этого избежать, потому что чемпионство «Наполи» — точно не победа героя-одиночки. Сейчас это совсем другая история, чем в эпоху Диего Марадоны.

Но если кого-то и выделять, то в первую очередь владельца «Наполи» Аурелио де Лаурентиса. Человека, который изменил все. 22 июня 2004 года — день, который мог стать последним в истории неаполитанцев. Тогдашний президент клуба Сальваторе Нальди объявил о банкротстве и предстоящей ликвидации «Наполи». Дальше были два с лишним месяца скандалов, хаоса и неизвестности. В начале сентября Де Лаурентис выкупил клуб за 29 миллионов евро и новый сезон тот начал в серии С1.

Фанаты отмечают чемпионство на стадионе «Диего Армандо Марадона». Фото Global Look Press

Хотя клуб — слишком громкое слово. У «Наполи» не было ничего. Ни базы, которую изъяли за долги, ни игроков, ни тренера. Единственное, что было -любовь города и болельщиков.

«Я счастлив, мечта сбывается. Теперь нельзя терять время, нужно приступить к работе, чтобы создать отличную команду. Через пять лет я хочу вернуть Неаполь в Европу», — сказал Де Лаурентис, и в той ситуации это было максимально смелое обещание.

Но он сдержал его, даже с опережением графика. Уже через три года, в сезоне-2007/08, «Наполи» снова играл в серии А. 8-е место в первом после возвращения чемпионате и путевка в Кубок Интертото (олды должны помнить), через который неаполитанцы пробрались в основную сетку Кубка УЕФА.

Иногда говорят о вспыльчивости Де Лаурентиса или чем-то подобном, но есть отличная статистика: начиная с сезона-2007/08 в «Наполи» работали восемь главных тренеров считая нынешнего — Лучано Спаллети. За это же время в «Интере» сменилось 14 тренеров, в «Милане» — 11, в «Роме» — 10.

И за все время правления Де Лаурентиса «Наполи» ни разу не стоял на пороге финансового краха (как, например, те же «Интер» или «Милан») и не влипал в скандалы с финансовыми махинациями (как «Ювентус»). Да, у босса неаполитанцев может иногда, скажем так, «срывать резьбу» — например, ковидным летом 2020-го он выложил 70 миллионов евро за Виктора Осимхена в ситуации, когда все остальные на рынке затаились и не знали, чего ждать. Но в итоге и эта сделка оправдала себя — без вдохновенной игры нигерийца сегодняшнего скудетто бы точно не было.

Как его не было бы без Кристиана Джунтоли. Спортивный директор «Наполи» работает на своем посту с 2015 года. Он собирал прекрасную команду Маурицио Сарри, которая в итоге так и не добралась до титулов. И он же собрал команду нынешнюю. Именно Джунтоли нашел в «Сельте» Станислава Лоботку и привез из «Фулхэма» Андре Замбо-Ангисса, без которых сейчас немыслима полузащита «Наполи». Именно Джунтоли провел перестройку прошлым летом, отпустив ветеранов Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса, продав Калиду Кулибали в «Челси», а Фабиана Руиса — в «ПСЖ». Именно он привел взамен Ким Мин Дже и перевез в Неаполь Хвичу Кварацхелию.

Разумеется, ничего бы не было без Лучано Спаллетти. И чертовски приятно, что про одного из лучших тренеров поколения теперь никто не скажет «зеро титоли» или, как любят повторять в Италии, «подружка невесты, но никогда не невеста».

Лучано Спаллетти. Фото Global Look Press

Хвича, Осимхен, Петр Зелиньски, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет — они узнают, что такое истинное обожание Неаполя. И хорошо бы, чтобы они все с этим справились.

А еще это скудетто — прекрасная история нескольких «не». Осенью 2019 года Златан Ибрагимович всерьез собирался в «Наполи», как он рассказывал в своей автобиографии «Адреналин». Город, восторженная публика, аура Марадоны, тренер Карло Анчелотти, у которого были отличные отношения со шведом со времен «ПСЖ». Златан даже выбрал, где будет жить — на роскошной яхте прямо в Неаполитанском заливе. Но в ноябре 2019-го Анчелотти уволили и Ибра засомневался и передумал, выбрав в итоге «Милан». Как оказалось, в выигрыше оказались все.

А прошлым летом суперагент Жорже Мендеш продавливал своего суперклиента Криштиану Роналду в «Наполи». Португалец тогда хотел уйти из «МЮ» и Мендеш пытался пристроить его по всей Европе. Спаллетти дипломатично говорил, что не знает тренера, который не хотел бы поработать с Роналду, но, думается, выдохнул с облегчением, когда вся эта история затихла. Да и у Де Лаурентиса хватило мудрости и опыта не ввязываться во все это. А вместо этого привезти в Неаполь того же Хвичу.

Футболисты «Наполи» радуются чемпионству. Фото Reuters

Кто-то, конечно, будет кивать на слабость конкурентов. Действительно, все три северных топ-клуба столкнулись с проблемами разного рода и выступили в серии А куда слабее, чем могли бы. Но нужно прежде всего отдать должное «Наполи». После 31 тура неаполитанцы набрали 78 очков. За весь прошлый сезон у них было 79. Ну и для сравнения — вот сколько набирали лидеры чемпионата по итогам 31 тура ранее (все они взяли в итоге скудетто):

— сезон-2021/22, «Милан» — 67;

— сезон-2020/21, «Интер» — 75;

— сезон-2019/2020, «Ювентус» — 75;

— сезон-2018/19, «Ювентус» — 84;

— сезон-2017/18, «Ювентус» — 81.

Да, показатели «Наполи» не рекордные, «Ювентус» в конце эпохи своего тотального доминирования набирал даже больше, но очевидно, что команда Спаллетти в целом идет в чемпионском графике. Иными словами, это она — сильная, а не конкуренты слабые.

Похмелье после чемпионской вечеринки, вне всякого сомнения, будет очень жестким, причем у всего Неаполя. Но это будет потом. А сейчас «Наполи» и город должны хорошенько отпраздновать.