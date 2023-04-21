Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:10

Запятая ценой в десятки миллионов евро. Почему в Италии могут быть недовольны возвращением «Ювентусу» 15 очков

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Поль Погба (слева) и Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press
Мячи матча Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
И почему главный триумфатор этой истории — Массимилиано Аллегри.

Казнить нельзя помиловать. Применительно к «Ювентусу» стоимость запятой в этой знаменитой фразе оценивается в 15 очков и десятки миллионов евро. Если помиловать «Юве» и окончательно вернуть 15 очков в серии А, то это — третье на сегодня место с хорошими перспективами на попадание в четверку. То есть и в Лигу чемпионов с соответствующими заработками. Если казнить туринцев, то им светит место в середине турнирной таблицы с надеждой на попадание в Лигу конференций или Лигу Европы. Но это в любом случае совсем иные доходы, нежели в ЛЧ. А уж про разницу в престиже и говорить не будем.

20 апреля «Ювентусу» временно вернули 15 штрафных очков, однако в конце мая решение вновь могут переиграть. Разобраться в нюансах итальянского спортивного правосудия и так-то сложно, а тут еще присутствует целый спектр традиционных закулисных интриг на стыке футбола и политики. Всем вроде бы понятно, что «Ювентус» много чего нарушил при прежнем руководстве. Недаром ведь параллельно со спортивным правосудием за делом «Юве» всерьез следит еще и налоговая инспекция, которая шутить не любит. Но вопрос в том, насколько хороши окажутся адвокаты «Ювентуса» и к каким негласным соглашением придут персонажи, находящиеся за кулисами всей этой скандальной истории.

Не следует забывать, что именно «Ювентус» был одним из зачинщиков создания Суперлиги, чем очень насолил недавно переизбранному на безальтернативной основе злопамятному президенту УЕФА Чеферину. И когда случился тот самый скандал с созданием Суперлиги, президент итальянской Федерации футбола по фамилии Гравина однозначно встал именно на сторону Чеферина.

Ди&nbsp;Мария и&nbsp;Федерико Кьеза. «Ювентусу» вернули 15 снятых ранее очков. Команда поднялась на третье место, но дело еще не закрыто

А совсем недавно дальновидный Гравина превратился в одного из вице-президентов УЕФА. При этом Италия только что подала заявку на право принять Евро-2032: его проведение стало бы огромным подспорьем для всей футбольной инфраструктуры страны с модернизацией устаревших стадионов.

К чему я отвлекся на УЕФА и сопутствующие моменты? Да к тому, что за судьбой «Ювентуса» пристально следят не только внутри Италии. Если клубу окончательно вернут 15 очков, то он получает прекрасный шанс сыграть в Лиге чемпионов. А еще ведь команда Массимилиано Аллегри играет в полуфинале Кубка Италии и Лиги Европы. То есть даже при наличии 15 штрафных очков в серии А победа в одном из двух этих турниров дает «Юве» право сыграть в еврокубках следующего сезона.

Мячи матча Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press

Между тем в недрах УЕФА не скрывают, что хотели бы показательно наказать «Ювентус» отлучением от еврокубков. Благо есть к чему прицепиться по финансовой части. И вот тут все очень запутывается. Понятно, что сам «Ювентус» жаждет играть в Европе и будет всячески доказывать, что имеет на это право как со спортивной, так и с юридической точки зрения. Но вот той же Федерации футбола Италии куда важнее не «отмазать» «Ювентус», а получить в итоге добро УЕФА на проведение у себя Евро-2032. И для последнего нужно проявлять максимум лояльности по отношению к ассоциации уже сейчас. А там надеются, что туринцев накажут.

Короче говоря, новость о возвращении «Ювентусу» 15 очков — это пока лишь промежуточный результат разборок на стыке пересечений интересов футбольной Италии и УЕФА. Основная судебная и закулисная работа еще впереди, а пока можно лишь точно сказать, что в данный конкретный момент главным триумфатором выглядит Массимилиано Аллегри. Этого тренера многие поспешили раньше времени списать в утиль, а он умудрился — на фоне всех этих клубных передряг и скандалов — удержать команду на высоком уровне. С 15 виртуальными очками «Ювентус» идет сегодня на третьем месте в серии А, играет в полуфинале Кубка Италии и Лиги Европы.

Пауло Дибала в&nbsp;матче Лиги Европы &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фейеноорд&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Чудовищные ошибки привели к катастрофе «МЮ», у «Ювентуса» плюс 15 очков и полуфинал, Дибала вытащил Моуринью из пропасти

Между прочим, серию А в ближайшее воскресенье ждет крайне интригующий матч с участием «Ювентуса». Получившая инъекцию хорошего настроения «Старая синьора» сыграет дома против без пяти минут чемпиона Италии «Наполи», который только что вылетел из Лиги чемпионов и в целом смотрится в апреле неуверенно. Победа «Юве» в этом матче ничего не сможет изменить с точки зрения борьбы за скудетто, зато она добавила бы команде Аллегри столько новых положительных эмоций, что на них туринцы могли бы красиво доехать до места в первой четверке серии А. А с ней — и путевки в Лигу чемпионов.

Впрочем, стоп. Тут мы вновь возвращаемся к сослагательному наклонению и вспоминаем ту самую фразу, с которой и начали: казнить нельзя помиловать. Сегодня слишком рано говорить о том, в каком именно месте будет поставлена решающая запятая в запутанном деле «Ювентуса».

Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
УЕФА
серия А
Обсудить
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Америка трижды ломала ей жизнь. Уникальная история фигуристки и актрисы Аникановой
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентусу» вернули 15 снятых ранее очков. Команда поднялась на третье место, но дело еще не закрыто