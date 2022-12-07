В Турине неспокойно.

Что случилось?

28 ноября громыхнула сенсационная новость, которая на какое-то время затмила даже происходящее на ЧМ-2022 в Катаре: весь совет директоров «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене, ушел в отставку. Нынешнее руководство доработает до 18 января 2023 года — в этот день состоится собрание акционеров клуба, на котором изберут новое правление.

Уход Аньелли — очень громкая история. Особенно учитывая, что Андреа руководил «Ювентусом» почти 12 лет, при нем «Старая синьора» выиграла девять скудетто подряд, дважды доходила до финала Лиги чемпионов, клуб едва ли не единственный в Италии построил собственный стадион и провел огромную работу в плане ребрендинга и маркетинга. Ну и плюс ко всему Аньелли — внук легендарного Умберто Аньелли и продолжатель династии, владеющей «Ювентусом» не одно десятилетие.

Что стало причиной такого решения?

Судя по всему, дело в уголовном преследовании, которое грозит всей верхушке туринского клуба, включая бывшего спортивного директора Фабио Паратичи, который ныне занимает аналогичную должность в «Тоттенхэме».

Год назад, в конце ноября 2021-го, разразился скандал с так называемой плюсваленцей, в центре которого оказался «Ювентус». Клуб подозревали в наращивании капитала на 282 миллиона евро за счет завышенных цен на футболистов, а его боссов — в отмывании денег. Финансовая гвардия — специальный орган министерства экономики и финансов Италии — при участии национальной комиссии по компаниям и бирже (Consob) и комиссии по надзору профессиональных футбольных клубов (Covisoc) начала расследование деятельности «Ювентуса» в период с 2018 по 2021 год.

В чем суть и что такое плюсваленца? Это разница между трансферной суммой продажи игроков и их балансовой стоимостью. Например, клуб купил игрока Х за 10 миллионов евро, заключив с ним контракт на пять лет, а через два года продал в другую команду за 7 миллионов. По идее клуб в минусе на миллион. Однако сумма трансфера равномерно амортизируется на весь срок соглашения. И при продаже игрока его трансфер весил уже не 10, а 6 миллионов. Получалось, что по бумагам клуб остался в плюсе на миллион, поскольку вырученные семь сразу заносятся в отчетность.

Фабио Паратичи. Фото Global Look Press

Эта схема далеко не уникальна — обычная бухгалтерская уловка, которой, судя по всему, пользуются клубы по всей Европе, в том числе и для того, чтобы решать вопросы с финансовым fair play.

Претензии к «Ювентусу» заключались в том, что, по мнению следствия, клуб искусственно завышал цены на игроков. Например, в 2019 году голкипер Эмиль Аудеро, сыгравший лишь один матч за основной состав туринцев, перешел в «Сампдорию» за 20 миллионов евро. Правда, до этого вратарь провел сезон в середняке серии А на правах аренды и стал там первым номером. Другой случай, о котором рассказывает Corriere della Sera и который также фигурирует в деле — трансфер 20-летнего Пабло Морено в «Манчестер Сити» в июне 2020 года (в обратном направлении проследовал Феликс Коррейя). Плюсваленца для «Ювентуса» составила 9,5 миллиона евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, наиболее тесные в этом смысле партнерские отношения у «Ювентуса» были с «Сампдорией», «Удинезе», «Аталантой», «Сассуоло» и «Эмполи». Всего же под подозрением изначально было 42 перехода в период с 2018 по 2021 год.

В результате по итогам сезона-2018/19 прирост капитала «Ювентуса» составил 131,5 миллиона евро, в сезоне-2019/20 — 119,7 миллиона, в сезоне-2020/21 — 30,9 миллиона.

Матч между «Сампдорией» и «Ювентусом». Фото Global Look Press

Проблема в том, что все это было только на бумаге — в бухгалтерских отчетностях, а не на реальных счетах. А «Ювентус» — это публичная акционерная компания, акции клуба торгуются на бирже, а сам он подпадает под действие соответствующих финансовых регуляторов.

Как пишет Сalcio e Finanza, когда представители Consob в ходе проверки попросили указать критерии, которым в клубе следовали при определении стоимости игроков, менеджеры «Ювентуса» сослались на «практику», «обычную процедуру оценки» и «обычно применяемые критерии». И это вызвало беспокойство финансового директора Стефано Черрато, чьи телефонные переговоры оказались в распоряжении следствия.

«Им может прийти в голову, что мы немного легкомысленны с точки зрения формализации сделок, которые стоят десятки миллионов евро, и это неизбежно породит у них плохие идеи», — волновался он.

Какие еще были нарушения?

По мере того как шло расследование, вскрывались новые факты. Например, история с зарплатами игроков весной 2020 года. Тогда сообщалось, что футболисты в разгар пандемии коронавируса отказались от зарплаты за четыре месяца. По мнению следствия, все деньги были выплачены позже, а в ходе обысков были найдены дополнительные соглашения между клубом и игроками, которые не были нигде зарегистрированы.

В итоге прокуратура предъявила обвинения 13 людям, в числе которых вся верхушка «Ювентуса» — Аньелли, Недвед, Арривабене, Черрато. Их обвиняют в 15 преступлениях, в частности:

— распространение ложных новостей об акционерном капитале, экономическом и финансовом положении компании, которые могут вызвать изменение цены обыкновенных акций, котирующихся на итальянской фондовой бирже;

— распространение ложных корпоративных сообщений с последующим воспрепятствованием надзорным функциям Consob;

10.12.2022 | Англия — Франция

— изложение существенных фактов, не соответствующих действительности, а также умалчивание существенных фактов, оглашение которых требуется по закону;

— указание фиктивных элементов с использованием счета-фактуры, относящегося полностью или частично к несуществующим сделкам

— указание фиктивных пассивных элементов в декларации по НДС, позволяющих необоснованно вычесть указанный налог.

Что будет дальше?

Следствие завершено, и теперь дело будет передано в суд. Тут есть две линии. Первая — обычная гражданская, где будут рассматриваться обвинения в финансовых преступлениях. И здесь точно не стоит ждать быстрых решений. По мнению издания Tuttosport, дело может оказаться в суде во второй половине февраля, а летом начнется рассмотрение дела по существу. Однако юристы «Ювентуса» направили обращение в генеральную кассационную прокуратуру в Риме с просьбой передать материалы дела из туринской прокуратуры в Милан, поскольку там находится итальянская фондовая биржа. Если она будет удовлетворена, то миланским следователям понадобится еще несколько месяцев на ознакомление с материалами дела — и, соответственно, это еще затянет процесс.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, фигуранатам дела могут грозить штрафы в размере от 20 тысяч до 5 миллионов евро и/или лишение свободы на срок от 1 до 8 лет.

Вторая линия — спортивная, где должны рассматриваться возможные санкции в отношении «Ювентуса». По мнению спортивного юриста Флавии Тортореллы, которое публикует Сalcio e Finanza, в случае дисциплинарного разбирательства к клубу могут быть применены разные виды санкций — штраф, снятие очков или понижение в классе.

Андреа Аньелли (слева) и Павел Недвед. Фото Global Look Press

Последний вариант считает довольно вероятным другой спортивный юрист — Маттиа Грассани.

Виды преступлений — будь то нарушение правил фондового рынка или корпоративных и спортивных правил — охватывают целый ряд противоправных действий, не имеющих прецедентов. «Ювентус» рискует не только получить штраф или наказание в виде снятия очков. То, что вырисовывается, по закону может привести к вылету. Разбирательство обязательно будет завершено в течение сезона-2022/23, поскольку у спортивного правосудия есть ограничение по времени, в отличие от уголовного или гражданского", — сказал Грассани в интервью Radio Anch'io Sport.

Тем временем на фоне всех этих новостей акции «Ювентуса» продолжают падать в цене и сейчас находятся на самом низком уровне начиная с июля 2016 года. После новости об отставке совета директоров их стоимость упала на 8,6%. А капитализация клуба понизилась до 646 миллиона евро, хотя до 28 ноября превышала 700 миллионов.